Бензин у Вірджинії подешевшав попри зростання цін за місяць

Середні ціни на бензин у Вірджинії за останній тиждень знизились на 9,9 цента за галон, попри те що в місячному вимірі вони зросли майже на 15 центів. Національний рівень також показує зниження цін на бензин і дизельне пальне.
Тижнева динаміка цін у Вірджинії та США
За результатами опитування GasBuddy на понад 4 000 заправках Вірджинії:
- Середня ціна бензину в понеділок склала $3.03/галон, зменшившись на 9.9 цента за тиждень
- Ціни на бензин у Вірджинії на 14.9 цента вищі, ніж місяць тому
- Ціни на 34.9 цента нижчі, ніж рік тому
Водночас по США:
- Національна середня ціна бензину знизилась на 5.3 цента до $3.09/галон
- Ціна дизельного пального зменшилась на 3.2 цента до $3.644/галон
- Національна середня на 1.1 цента нижча за місяць і на 37.4 цента нижча за рік
Ціновий діапазон на АЗС у Вірджинії
Велика різниця між мінімальною та максимальною ціною:
- Найдешевша АЗС продавала бензин по $2.49/галон
- Найдорожча — по $3.99/галон
- Різниця між мінімальною та максимальною ціною — $1.50/галон
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Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com