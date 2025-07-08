Бензин у Вірджинії подешевшав попри зростання цін за місяць

Обновлено: Июль 08, 2025. Тэги: , , , , , ,

Бензин у Вірджинії подешевшав попри зростання цін за місяць

Середні ціни на бензин у Вірджинії за останній тиждень знизились на 9,9 цента за галон, попри те що в місячному вимірі вони зросли майже на 15 центів. Національний рівень також показує зниження цін на бензин і дизельне пальне.

Тижнева динаміка цін у Вірджинії та США

За результатами опитування GasBuddy на понад 4 000 заправках Вірджинії:

  • Середня ціна бензину в понеділок склала $3.03/галон, зменшившись на 9.9 цента за тиждень
  • Ціни на бензин у Вірджинії на 14.9 цента вищі, ніж місяць тому
  • Ціни на 34.9 цента нижчі, ніж рік тому

Водночас по США:

  • Національна середня ціна бензину знизилась на 5.3 цента до $3.09/галон
  • Ціна дизельного пального зменшилась на 3.2 цента до $3.644/галон
  • Національна середня на 1.1 цента нижча за місяць і на 37.4 цента нижча за рік

Ціновий діапазон на АЗС у Вірджинії

Велика різниця між мінімальною та максимальною ціною:

  • Найдешевша АЗС продавала бензин по $2.49/галон
  • Найдорожча — по $3.99/галон
  • Різниця між мінімальною та максимальною ціною — $1.50/галон

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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