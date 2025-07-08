Нігерія різко скоротила імпорт європейського бензину через запуск Dangote refinery

У червні імпорт європейського бензину до Нігерії впав до рекордно низького рівня на тлі зростання виробництва нафтопродуктів на найбільшій в Африці Dangote refinery, що різко змінило баланс попиту в регіоні.

Зміна структури постачання бензину до Західної Африки

За даними Kpler, загальний імпорт європейського бензину до Західної Африки у червні знизився до чотиримісячного мінімуму — 926 000 тонн проти 1,315 млн тонн у травні, що на 20% менше у річному вимірі.

Імпорт з Європи до Нігерії зменшився на 56% за місяць — до 231 000 тонн, що стало найнижчим показником у історії спостережень.

Додатково Нігерія імпортувала 28 000 тонн через офшорний порт Ломе та 12 000 тонн із Х’юстона, загалом 271 000 тонн.

Dangote refinery виходить на експорт

Водночас Dangote refinery завантажила рекордні 252 000 тонн бензину для експорту у червні. Серед основних напрямків:

90 000 тонн на Pis Kerinci до Сохара, Оман

89 000 тонн на Hafnia Larissa до Пасір-Гуданга, Малайзія

35 000 тонн на Sabaek до Абіджана, Кот-д’Івуар

ще 39 000 тонн на Sabaek — ще не розвантажено

Можливий перехід Нігерії до статусу нетто-експортера

Dangote Group заявляє, що нафтопереробний завод має додаткову потужність для виробництва бензину, а установка гідроочищення нафти має гнучкість для збільшення випуску. Крім того, завод почав купувати нафту нафту для підтримки виробництва бензину.

«Ми маємо додаткову заводську потужність для виробництва бензину», — сказав виконавчий директор Dangote Group Едвін Девакумар. «Установка гідроочищення нафти має гнучкість для досягнення додаткового виробництва».

Вплив на європейський ринок

Падіння попиту з боку Нігерії, разом зі слабшим, ніж очікувалось, споживанням у США, викликає занепокоєння щодо можливостей збуту європейського бензину цього літа. Європа лишається великим нетто-експортером цього продукту.

Середнє значення crack-спреду бензинових барж до ф’ючерсів на нафту Ice Brent у липні залишалось стабільним на рівні $14,73/барель (1–4 липня), дещо піднявшись з $14,62/барель у 2024 році.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media