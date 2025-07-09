Глобальний ринок нафти: прогноз цін з огляду на зростання геополітичної напруги

Аналітики очікують підвищення середньої ціни нафти Brent у другій половині 2025 року попри накопичення глобальних запасів, враховуючи посилення ризикової премії через конфлікт навколо ядерної програми Ірану та загрозу закриття Ормузької протоки.

Перегляд прогнозу через ескалацію конфлікту

У червні геополітична напруга різко зросла через конфлікт навколо ядерної програми Ірану, що змусило аналітиків підняти прогноз середньої ціни нафти Brent у другій половині 2025 року до $66 за барель — майже на $5 більше, ніж у попередньому прогнозі. Хоча глобальні запаси нафти продовжують зростати й надалі тиснуть на ціни, ризик значних порушень постачання змусив ринки закласти додаткову премію.

Динаміка цін і вплив Ормузької протоки

Протягом червня ціна Brent вперше за п’ять місяців зросла — у середньому до $71/барель, досягши піку в $80/барель 19 червня після повідомлень про можливе закриття Ормузької протоки, через яку транспортується близько 20% світового споживання нафтопродуктів. Згодом, із деескалацією конфлікту, ціни знову опустилися нижче $70/барель.

12 червня — $71/барель

19 червня (пік) — $80/барель

25 червня — $68/барель

Водночас, попри відсутність суттєвих перебоїв у постачанні після бомбардувань ключових ядерних об’єктів Ірану та оголошеного припинення вогню, зберігається значна невизначеність щодо ризику ескалації.

Волатильність як індикатор ринкових очікувань

Імпліцитна волатильність, яка відображає очікування ринку щодо діапазону змін цін на ф’ючерси на нафту, різко зросла під час конфлікту:

Середня в червні до початку ударів Ізраїлю — 33%

Максимум 17 червня — 68% (найвищий рівень з березня 2022 року)

25 червня — знизилася до 35%

Це підкреслює високий рівень невизначеності на ринку, пов’язаний як із ризиками для Ормузької протоки, так і з загальною геополітичною ситуацією.

Запаси нафти та довгостроковий прогноз

Попри підвищену ризикову премію, аналітики очікують значного зростання глобальних запасів нафти, що створюватиме тиск на ціни у 2026 році:

У першій половині 2025 року глобальні запаси зросли на 1.2 млн барелів на добу

Очікуване середнє зростання у 2H25 — 0.9 млн б/д

Прогноз на 2026 рік — у середньому 1.1 млн б/д приросту запасів

За оновленим прогнозом, середня ціна Brent складе $69/барель у 2025 році (на $3 більше порівняно з минулим прогнозом) та знизиться до $58/барель у 2026 році через накопичення запасів.

Геополітичні ризики та фактори невизначеності

Оцінка цін супроводжується низкою ризиків, які можуть призвести до збоїв у постачанні:

Можливий зрив припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ескалація війни рф проти України

Невизначеність щодо торговельних переговорів між США та партнерами

Рішення OPEC+ і дотримання квот на видобуток

Висновок: Поточна підвищена ризикова премія може підтримувати ціни на нафту в короткостроковій перспективі, однак фундаментальний прогноз вказує на їхнє зниження у 2026 році через накопичення світових запасів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (Short-Term Energy Outlook)