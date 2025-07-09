Літо відновлюваної генерації: сонячна енергія продовжує зростати у США

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Літо відновлюваної генерації: сонячна енергія продовжує зростати у США

Цього літа сонячна генерація у США зросте ще на третину порівняно з минулим роком і майже вдвічі перевищить гідроенергетику. Прогноз до 2026 року передбачає, що сонце стане головним джерелом відновлюваної генерації у літній період.

Прогноз виробництва електроенергії у США

Американське Управління енергетичної інформації (EIA) прогнозує значне зростання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у літній період (червень–вересень). Очікується, що **сонячна генерація сягне 124 мільярдів кіловат-годин (BkWh)**, що на 34% більше, ніж торік.

  • Сонце стане другим за обсягом джерелом відновлюваної генерації після вітру цього літа.
  • Водночас сонячна генерація перевищить виробництво гідроенергії приблизно на 50%.
  • Минулого літа вперше сонце перевищило гідроенергетику на 15%.

Довгострокові тенденції

За прогнозом EIA:

  • Сонячна генерація зросте до 7% усього виробництва електроенергії у 2025 році та 8% у 2026 році.
  • До літа 2026 року очікується подальше зростання на 19%, до 147 BkWh.
  • Це дозволить сонцю обійти вітер і стати головним джерелом відновлюваної генерації у США влітку.

Вплив на газову генерацію

Зростання виробництва з відновлюваних джерел, а також вищі витрати на паливо ведуть до зниження генерації з природного газу в окремих регіонах.

Очікується, що виробництво електроенергії з природного газу в США скоротиться на 4% у 2025 році, після чого зросте на 2% у 2026 році.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – Short-Term Energy Outlook

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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