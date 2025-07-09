Літо відновлюваної генерації: сонячна енергія продовжує зростати у США

Цього літа сонячна генерація у США зросте ще на третину порівняно з минулим роком і майже вдвічі перевищить гідроенергетику. Прогноз до 2026 року передбачає, що сонце стане головним джерелом відновлюваної генерації у літній період.
Прогноз виробництва електроенергії у США
Американське Управління енергетичної інформації (EIA) прогнозує значне зростання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у літній період (червень–вересень). Очікується, що **сонячна генерація сягне 124 мільярдів кіловат-годин (BkWh)**, що на 34% більше, ніж торік.
- Сонце стане другим за обсягом джерелом відновлюваної генерації після вітру цього літа.
- Водночас сонячна генерація перевищить виробництво гідроенергії приблизно на 50%.
- Минулого літа вперше сонце перевищило гідроенергетику на 15%.
Довгострокові тенденції
За прогнозом EIA:
- Сонячна генерація зросте до 7% усього виробництва електроенергії у 2025 році та 8% у 2026 році.
- До літа 2026 року очікується подальше зростання на 19%, до 147 BkWh.
- Це дозволить сонцю обійти вітер і стати головним джерелом відновлюваної генерації у США влітку.
Вплив на газову генерацію
Зростання виробництва з відновлюваних джерел, а також вищі витрати на паливо ведуть до зниження генерації з природного газу в окремих регіонах.
Очікується, що виробництво електроенергії з природного газу в США скоротиться на 4% у 2025 році, після чого зросте на 2% у 2026 році.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – Short-Term Energy Outlook