Trafigura планує закрити біодизельний завод у Великій Британії через складні ринкові умови

Обновлено: Июль 11, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Trafigura планує закрити біодизельний завод у Великій Британії через складні ринкові умови

Greenergy, що належить трейдинговому гіганту Trafigura, оголосила про початок консультацій щодо проєкту припинення виробництва на біодизельному заводі у Великій Британії. Це ще один удар по паливній галузі країни після нещодавнього банкрутства нафтопереробного заводу в тому ж регіоні.

Ситуація на ринку біопального Великої Британії

Greenergy завершила придбання британського постачальника дорожнього пального та великого європейського виробника біодизелю приблизно рік тому. Тепер компанія планує припинити виробництво на заводі в Іммінгемі, графство Лінкольншир.

«Попри суттєве скорочення витрат для підвищення життєздатності підприємства, завод в Іммінгемі продовжує відчувати негативний вплив ринкових факторів, зокрема повільні темпи підвищення вимог до обов’язкового змішування біопального у Великій Британії порівняно з іншими європейськими країнами та конкуренцію з боку субсидованої продукції зі США», — йдеться в заяві Greenergy.

«Враховуючи постійний ринковий тиск, ми, на жаль, не маємо достатньої впевненості в перспективах політики Великої Британії щодо біопального, аби здійснити значні інвестиції для створення конкурентоспроможного виробництва в Іммінгемі», — зазначив CEO Greenergy Адам Трагер.

Криза індустрії біопального в Європі

  • Оголошення про можливе закриття надійшло через кілька днів після того, як нафтопереробний завод Prax Lindsey у тому ж Лінкольнширі оголосив про банкрутство.
  • Галузь біодизелю та біопального в Європі стикається з екзистенційними викликами через слабкі ринкові умови та зростання витрат.
  • Найбільші нафтогазові компанії скоротили плани та інвестиції в біопальне за останній рік.

Згортання проєктів нафтогазових гігантів

  • У липні 2024 року Shell оголосила про призупинення будівельних робіт на заводі з виробництва біопального в Роттердамі через слабкі ринкові умови.
  • BP раніше цього року призупинила плани виробництва SAF (сталого авіаційного пального) на НПЗ в Кастельйоні (Іспанія) через нижчі, ніж очікувалось, темпи зростання ринку.
  • BP також скоротила плани розвитку нових проєктів з виробництва SAF та відновлюваного дизелю на існуючих об’єктах у Великій Британії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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(Всего статей: 2024)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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