Trafigura планує закрити біодизельний завод у Великій Британії через складні ринкові умови

Greenergy, що належить трейдинговому гіганту Trafigura, оголосила про початок консультацій щодо проєкту припинення виробництва на біодизельному заводі у Великій Британії. Це ще один удар по паливній галузі країни після нещодавнього банкрутства нафтопереробного заводу в тому ж регіоні.
Ситуація на ринку біопального Великої Британії
Greenergy завершила придбання британського постачальника дорожнього пального та великого європейського виробника біодизелю приблизно рік тому. Тепер компанія планує припинити виробництво на заводі в Іммінгемі, графство Лінкольншир.
«Попри суттєве скорочення витрат для підвищення життєздатності підприємства, завод в Іммінгемі продовжує відчувати негативний вплив ринкових факторів, зокрема повільні темпи підвищення вимог до обов’язкового змішування біопального у Великій Британії порівняно з іншими європейськими країнами та конкуренцію з боку субсидованої продукції зі США», — йдеться в заяві Greenergy.
«Враховуючи постійний ринковий тиск, ми, на жаль, не маємо достатньої впевненості в перспективах політики Великої Британії щодо біопального, аби здійснити значні інвестиції для створення конкурентоспроможного виробництва в Іммінгемі», — зазначив CEO Greenergy Адам Трагер.
Криза індустрії біопального в Європі
- Оголошення про можливе закриття надійшло через кілька днів після того, як нафтопереробний завод Prax Lindsey у тому ж Лінкольнширі оголосив про банкрутство.
- Галузь біодизелю та біопального в Європі стикається з екзистенційними викликами через слабкі ринкові умови та зростання витрат.
- Найбільші нафтогазові компанії скоротили плани та інвестиції в біопальне за останній рік.
Згортання проєктів нафтогазових гігантів
- У липні 2024 року Shell оголосила про призупинення будівельних робіт на заводі з виробництва біопального в Роттердамі через слабкі ринкові умови.
- BP раніше цього року призупинила плани виробництва SAF (сталого авіаційного пального) на НПЗ в Кастельйоні (Іспанія) через нижчі, ніж очікувалось, темпи зростання ринку.
- BP також скоротила плани розвитку нових проєктів з виробництва SAF та відновлюваного дизелю на існуючих об’єктах у Великій Британії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com