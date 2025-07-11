Італія розпочала будівництво першого заводу відновлюваного водню високого тиску

Обновлено: Июль 11, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Італія розпочала будівництво першого заводу відновлюваного водню високого тиску

Італійська компанія Sapio розпочала зведення першого в країні заводу з виробництва відновлюваного водню під тиском 500 бар у Порто-Маргера біля Венеції. Проєкт спрямований на розвиток стратегічного енергетичного хабу для сталого промислового та логістичного розвитку.

Інвестиції та підтримка проєкту

  • Проєкт отримав близько €17 млн фінансування у межах ініціативи Hydrogen Valley в Brownfield Industrial Areas за Національним планом відновлення та стійкості (PNRR).
  • €14 млн призначено на електролізер і систему компресії Sapio потужністю 500 бар, ще €3 млн — на будівництво окремої фотоелектричної установки на 2 МВт від компанії ECO+ECO.

Мета та плани розвитку

Sapio, що виробляє водень з 1922 року, планує інвестувати близько €40 млн у 2024–2026 роках для переоснащення промислового комплексу промислових газів у Порто-Маргера.

«Ці інвестиції є першим кроком до створення стратегічного енергетичного хабу в цьому районі, здатного відновити Порто-Маргера та зробити його привабливішим для сталого промислового, логістичного й дослідницько-розробного розвитку», — зазначив Альберто Доссі, президент групи Sapio.

Технічні характеристики та терміни

  • У межах проєкту встановлять електролізер потужністю 5 МВт для виробництва близько 500 тонн на рік відновлюваного водню.
  • Передбачено створення логістичного хабу для транспортування водню високого тиску у 500-барових трейлерах.
  • Завершення будівництва заплановане до 30 червня 2026 року відповідно до вимог PNRR.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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