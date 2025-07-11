Ринок вугілля США: попит перевищить виробництво, запаси скоротяться

Попри зростання виробництва вугілля в США на початку 2025 року, споживання в електроенергетиці збільшується ще швидше. Це призведе до зниження запасів на кінець літа та створить тиск на ринок у 2026 році.
Прогноз споживання і запасів вугілля у 2025 році
У 2025 році споживання вугілля у США зросте більше, ніж його виробництво, що спричинить скорочення запасів. За оцінками Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси вугілля у секторі електроенергетики складали 124 мільйони коротких тонн (MMst) на початок літа (1 червня), що на 12% менше, ніж торік.
Низькі запаси пояснюються значним зменшенням запасів у першому кварталі 2025 року:
- Споживання вугілля у 1Q25 склало 109 MMst — на 20% більше, ніж у 1Q24.
- Водночас виробництво зросло лише на 2% у порівнянні з 1Q24.
Очікування на літо 2025 року
Влітку запаси вугілля традиційно зменшуються через підвищений попит генераторів. Водночас цього року зниження очікується менш значним, ніж минулого літа.
- Наприкінці червня спекотна погода підвищила загальне виробництво електроенергії в США, що призвело до невеликого збільшення виробництва на вугіллі порівняно з червнем 2024 року.
- Прогноз Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США передбачає, що липень 2025 року буде дещо прохолоднішим за липень 2024 року, що компенсує підвищене споживання у червні.
У підсумку: EIA прогнозує, що виробництво і споживання вугілля у США протягом літніх місяців (червень–вересень) залишаться приблизно на рівні минулого літа. Проте очікується менший обсяг експорту вугілля, що пом’якшить темпи скорочення запасів.
- Очікуване скорочення запасів влітку 2025 року — 8 MMst (завершення вересня на рівні 116 MMst) проти минулорічного зниження на 17 MMst.
Перспектива на 2026 рік
Прогноз EIA свідчить про прискорення зниження запасів у 2026 році, коли виробництво вугілля впаде на 9%, а споживання зменшиться на 6%.
«Ми очікуємо, що у 2026 році зниження запасів знову пришвидшиться на тлі скорочення виробництва і споживання вугілля», — зазначено у прогнозі EIA.
Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – Short-Term Energy Outlook