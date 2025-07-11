Ринок вугілля США: попит перевищить виробництво, запаси скоротяться

Попри зростання виробництва вугілля в США на початку 2025 року, споживання в електроенергетиці збільшується ще швидше. Це призведе до зниження запасів на кінець літа та створить тиск на ринок у 2026 році.

Прогноз споживання і запасів вугілля у 2025 році

У 2025 році споживання вугілля у США зросте більше, ніж його виробництво, що спричинить скорочення запасів. За оцінками Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси вугілля у секторі електроенергетики складали 124 мільйони коротких тонн (MMst) на початок літа (1 червня), що на 12% менше, ніж торік.

Низькі запаси пояснюються значним зменшенням запасів у першому кварталі 2025 року:

Споживання вугілля у 1Q25 склало 109 MMst — на 20% більше, ніж у 1Q24.

Водночас виробництво зросло лише на 2% у порівнянні з 1Q24.

Очікування на літо 2025 року

Влітку запаси вугілля традиційно зменшуються через підвищений попит генераторів. Водночас цього року зниження очікується менш значним, ніж минулого літа.

Наприкінці червня спекотна погода підвищила загальне виробництво електроенергії в США, що призвело до невеликого збільшення виробництва на вугіллі порівняно з червнем 2024 року.

Прогноз Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США передбачає, що липень 2025 року буде дещо прохолоднішим за липень 2024 року, що компенсує підвищене споживання у червні.

У підсумку: EIA прогнозує, що виробництво і споживання вугілля у США протягом літніх місяців (червень–вересень) залишаться приблизно на рівні минулого літа. Проте очікується менший обсяг експорту вугілля, що пом’якшить темпи скорочення запасів.

Очікуване скорочення запасів влітку 2025 року — 8 MMst (завершення вересня на рівні 116 MMst) проти минулорічного зниження на 17 MMst.

Перспектива на 2026 рік

Прогноз EIA свідчить про прискорення зниження запасів у 2026 році, коли виробництво вугілля впаде на 9%, а споживання зменшиться на 6%.

«Ми очікуємо, що у 2026 році зниження запасів знову пришвидшиться на тлі скорочення виробництва і споживання вугілля», — зазначено у прогнозі EIA.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – Short-Term Energy Outlook