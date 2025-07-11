Ринок вугілля США: попит перевищить виробництво, запаси скоротяться

Обновлено: Июль 11, 2025. Тэги: , , , ,

Ринок вугілля США: попит перевищить виробництво, запаси скоротяться

Попри зростання виробництва вугілля в США на початку 2025 року, споживання в електроенергетиці збільшується ще швидше. Це призведе до зниження запасів на кінець літа та створить тиск на ринок у 2026 році.

Прогноз споживання і запасів вугілля у 2025 році

У 2025 році споживання вугілля у США зросте більше, ніж його виробництво, що спричинить скорочення запасів. За оцінками Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси вугілля у секторі електроенергетики складали 124 мільйони коротких тонн (MMst) на початок літа (1 червня), що на 12% менше, ніж торік.

Низькі запаси пояснюються значним зменшенням запасів у першому кварталі 2025 року:

  • Споживання вугілля у 1Q25 склало 109 MMst — на 20% більше, ніж у 1Q24.
  • Водночас виробництво зросло лише на 2% у порівнянні з 1Q24.

Очікування на літо 2025 року

Влітку запаси вугілля традиційно зменшуються через підвищений попит генераторів. Водночас цього року зниження очікується менш значним, ніж минулого літа.

  • Наприкінці червня спекотна погода підвищила загальне виробництво електроенергії в США, що призвело до невеликого збільшення виробництва на вугіллі порівняно з червнем 2024 року.
  • Прогноз Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США передбачає, що липень 2025 року буде дещо прохолоднішим за липень 2024 року, що компенсує підвищене споживання у червні.

У підсумку: EIA прогнозує, що виробництво і споживання вугілля у США протягом літніх місяців (червень–вересень) залишаться приблизно на рівні минулого літа. Проте очікується менший обсяг експорту вугілля, що пом’якшить темпи скорочення запасів.

  • Очікуване скорочення запасів влітку 2025 року — 8 MMst (завершення вересня на рівні 116 MMst) проти минулорічного зниження на 17 MMst.

Перспектива на 2026 рік

Прогноз EIA свідчить про прискорення зниження запасів у 2026 році, коли виробництво вугілля впаде на 9%, а споживання зменшиться на 6%.

«Ми очікуємо, що у 2026 році зниження запасів знову пришвидшиться на тлі скорочення виробництва і споживання вугілля», — зазначено у прогнозі EIA.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – Short-Term Energy Outlook

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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