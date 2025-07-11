Скорочення нафтовидобутку та споживання дистилятів у США: оновлений прогноз EIA

Попри очікування з початку року, у США прогнозують зниження видобутку сирої нафти та споживання дистилятного пального до кінця 2026 року. Основна причина — падіння цін на нафту та уповільнення економічного зростання.

Перспективи нафтовидобутку у США

У липневому Short-Term Energy Outlook Управління енергетичної інформації США (EIA) прогнозує, що видобуток сирої нафти в країні знизиться з майже 13,5 млн барелів на добу у квітні 2025 року до 13,3 млн барелів на добу до кінця 2026 року.

Це падіння пов’язують із очікуваним зниженням спотової ціни на нафту WTI, яка до кінця 2026 року може опуститися до 53 доларів за барель — приблизно на 22% нижче рівня червня 2025 року. Зниження цін стимулює скорочення буріння і введення нових свердловин.

У першій половині 2025 року у штатах континентальної частини США завершено 5 164 свердловини — найменше за перше півріччя з 2021 року.

У 2024 році вищий видобуток нафти з кожної свердловини компенсував низькі темпи буріння, однак цьогоріч приріст продуктивності є млявим.

Щоб зрівнятись з рівнем 2024 року, у другому півріччі 2025 року потрібно завершити понад 5 400 свердловин, що виглядає малоймовірним за поточних цінових тенденцій.

Водночас, зниження кількості бурових установок і темпів буріння очікується і надалі.

Динаміка споживання дистилятного пального у США

Прогноз EIA також свідчить про зниження споживання дистилятного пального у США в другому півріччі 2025 року на 30 000 барелів на добу порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Це суттєва зміна порівняно з попереднім прогнозом на січень, коли передбачали зростання на 80 000 барелів на добу.

Причини скорочення споживання дистилятів:

Уповільнення промислової активності у США.

Загальна економічна невизначеність, що впливає на транспорт і логістику.

Останні дані Бюро економічного аналізу США засвідчили, що реальний ВВП країни в 1 кварталі 2025 року знизився на 0,5% у річному вимірі, тоді як у другому кварталі очікується скромне зростання на 1,1%. Це нижче за прогнози на початку року.

«Скорочення споживання дистилятів цього року відображає уповільнення промислової активності, підкріплене загальною економічною невизначеністю», — йдеться в липневому STEO EIA.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration