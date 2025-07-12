Велика Британія запускає водневий проєкт на базі Brigg Energy Park

Обновлено: Июль 12, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Велика Британія запускає водневий проєкт на базі Brigg Energy Park

Британська компанія Centrica завершила оновлення на майданчику Brigg Energy Park та готується до випробувань зі змішування водню у газовій генерації вже цього року. Ініціатива демонструє поступову інтеграцію водневих рішень і систем акумулювання енергії для балансування попиту у періоди високого споживання.

Деталі проєкту

Centrica повідомила про завершення будівництва модернізованої інфраструктури на майданчику колишньої електростанції Brigg, яка була виведена з експлуатації у 2020 році після майже 30 років роботи. Тепер на цьому місці розташовано пікову газову установку потужністю 50 МВт, яка працюватиме у зв’язці з наявними потужностями на 50 МВт.

  • Випробування змішування водню заплановані на кінець року.
  • Нові двигуни розроблені і виготовлені компанією Wärtsilä та відзначаються високою ефективністю.
  • Крім пікової потужності у 100 МВт, на майданчику завершено будівництво батарейної системи на 50 МВт.

Centrica підкреслила значення акумулювання енергії для згладжування коливань виробництва відновлюваних джерел:

«Зберігання відновлюваної енергії таким чином дає змогу краще контролювати піки і спади, заряджаючи батареї, коли попит на електроенергію низький, і розряджаючи їх у години пікового споживання».

Джерело: Terminal
За матеріалами: qcintel.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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