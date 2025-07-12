Велика Британія запускає водневий проєкт на базі Brigg Energy Park

Британська компанія Centrica завершила оновлення на майданчику Brigg Energy Park та готується до випробувань зі змішування водню у газовій генерації вже цього року. Ініціатива демонструє поступову інтеграцію водневих рішень і систем акумулювання енергії для балансування попиту у періоди високого споживання.
Деталі проєкту
Centrica повідомила про завершення будівництва модернізованої інфраструктури на майданчику колишньої електростанції Brigg, яка була виведена з експлуатації у 2020 році після майже 30 років роботи. Тепер на цьому місці розташовано пікову газову установку потужністю 50 МВт, яка працюватиме у зв’язці з наявними потужностями на 50 МВт.
- Випробування змішування водню заплановані на кінець року.
- Нові двигуни розроблені і виготовлені компанією Wärtsilä та відзначаються високою ефективністю.
- Крім пікової потужності у 100 МВт, на майданчику завершено будівництво батарейної системи на 50 МВт.
Centrica підкреслила значення акумулювання енергії для згладжування коливань виробництва відновлюваних джерел:
«Зберігання відновлюваної енергії таким чином дає змогу краще контролювати піки і спади, заряджаючи батареї, коли попит на електроенергію низький, і розряджаючи їх у години пікового споживання».
Джерело: Terminal
За матеріалами: qcintel.com