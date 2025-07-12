Бразилія чекає на вирішальний указ для запуску ринку низьковуглецевого водню

Обновлено: Июль 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Бразильський ринок зеленого водню перебуває у режимі очікування через відсутність ключового урядового указу, який має визначити правила доступу до понад \$3.3 млрд державної підтримки для виробництва низьковуглецевого водню.

Очікування регулювання

Бразильська юристка Марія Жуана Ролім, одна з авторок законодавства про низьковуглецевий водень у країні, зазначила в інтерв’ю для агентства Eixos, що галузь фактично «завмерла» у передчутті ухвалення детального регламенту для законів №14.948 та №14.990.

  • Закон 14.948 визначає юридичну основу та класифікації для низьковуглецевого водню.
  • Закон 14.990 створює Національну програму розвитку низьковуглецевого водню (PHBC), що передбачає фінансові стимули та податкові кредити для його виробництва та комерціалізації.

Водночас попри ухвалення законів ще у 2024 році, необхідного указу для їхньої реалізації досі не оприлюднили. Саме він має прояснити доступ компаній до податкових пільг і субсидій.

«Ми вважаємо, що регулювання запізнюється… Чим швидше цей указ буде опубліковано і всі зможуть зрозуміти його зміст, тим швидше ми зможемо почати розвивати цю галузь», — сказала Ролім.

Ключові виклики та міжнародна сертифікація

Очікується, що документ врегулює питання управління проєктами, мінімальної частки місцевого виробництва та заохочення НДДКР як частини капітальних витрат. Важливим аспектом стане й сертифікація продукції:

«Дуже важливо, як сертифікація комунікуватиме та узгоджуватиметься з іншими схемами», — наголосила Ролім, підкреслюючи необхідність сумісності з європейською моделлю зони торгів для підтвердження додатковості та відновлюваності енергетичних ресурсів.

Ролім також попередила про ризики політичної нестабільності:

«Мене трохи турбують зміни в уряді. Закон має залишити спадщину для наступної адміністрації. Безперервність, безпека та послідовність у розвитку регулювання формують довіру інвесторів», — підсумувала вона.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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