Бразилія чекає на вирішальний указ для запуску ринку низьковуглецевого водню

Бразильський ринок зеленого водню перебуває у режимі очікування через відсутність ключового урядового указу, який має визначити правила доступу до понад \$3.3 млрд державної підтримки для виробництва низьковуглецевого водню.

Очікування регулювання

Бразильська юристка Марія Жуана Ролім, одна з авторок законодавства про низьковуглецевий водень у країні, зазначила в інтерв’ю для агентства Eixos, що галузь фактично «завмерла» у передчутті ухвалення детального регламенту для законів №14.948 та №14.990.

Закон 14.948 визначає юридичну основу та класифікації для низьковуглецевого водню.

Закон 14.990 створює Національну програму розвитку низьковуглецевого водню (PHBC), що передбачає фінансові стимули та податкові кредити для його виробництва та комерціалізації.

Водночас попри ухвалення законів ще у 2024 році, необхідного указу для їхньої реалізації досі не оприлюднили. Саме він має прояснити доступ компаній до податкових пільг і субсидій.

«Ми вважаємо, що регулювання запізнюється… Чим швидше цей указ буде опубліковано і всі зможуть зрозуміти його зміст, тим швидше ми зможемо почати розвивати цю галузь», — сказала Ролім.

Ключові виклики та міжнародна сертифікація

Очікується, що документ врегулює питання управління проєктами, мінімальної частки місцевого виробництва та заохочення НДДКР як частини капітальних витрат. Важливим аспектом стане й сертифікація продукції:

«Дуже важливо, як сертифікація комунікуватиме та узгоджуватиметься з іншими схемами», — наголосила Ролім, підкреслюючи необхідність сумісності з європейською моделлю зони торгів для підтвердження додатковості та відновлюваності енергетичних ресурсів.

Ролім також попередила про ризики політичної нестабільності:

«Мене трохи турбують зміни в уряді. Закон має залишити спадщину для наступної адміністрації. Безперервність, безпека та послідовність у розвитку регулювання формують довіру інвесторів», — підсумувала вона.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com