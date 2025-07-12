Ціни на нафту готуються до незначного тижневого зростання попри геополітичні ризики

Обновлено: Июль 12, 2025. Тэги: , , , , ,

Ціни на нафту готуються до незначного тижневого зростання попри геополітичні ризики

Ціни на нафту демонструють обережне зміцнення цього тижня після зниження занепокоєнь на сировинних ринках через відкладене рішення США щодо запровадження мит майже для всього світу. Водночас геополітична напруга, пов’язана з атаками хуситів та очікуваннями нових заяв Трампа про росію, підтримує премію за ризик на нафтовому ринку.

Фактори впливу

Попри нещодавні побоювання найгіршого сценарію для світових товарних ринків, Білий дім вирішив перенести дедлайн ухвалення рішення про мита на серпень, що тимчасово заспокоїло трейдерів.

  • Це дозволило зберегти котирування ICE Brent біля 70 доларів за барель.
  • Геополітична напруга посилюється через повернення так званого «фактора хуситських ракет», що підвищує премію за ризик.
  • Додатковий потенціал для зростання цін пов’язують з анонсованою на понеділок «важливою» заявою Дональда Трампа щодо росії.

Попри короткотермінове зниження ризику завдяки рішенню США про відтермінування мит, на ринку зберігається напруга через збройні атаки на Близькому Сході та очікування нових заяв Вашингтона щодо санкцій і відносин з рф.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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