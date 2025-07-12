Ціни на нафту готуються до незначного тижневого зростання попри геополітичні ризики

Ціни на нафту демонструють обережне зміцнення цього тижня після зниження занепокоєнь на сировинних ринках через відкладене рішення США щодо запровадження мит майже для всього світу. Водночас геополітична напруга, пов’язана з атаками хуситів та очікуваннями нових заяв Трампа про росію, підтримує премію за ризик на нафтовому ринку.

Фактори впливу

Попри нещодавні побоювання найгіршого сценарію для світових товарних ринків, Білий дім вирішив перенести дедлайн ухвалення рішення про мита на серпень, що тимчасово заспокоїло трейдерів.

Це дозволило зберегти котирування ICE Brent біля 70 доларів за барель .

. Геополітична напруга посилюється через повернення так званого «фактора хуситських ракет», що підвищує премію за ризик.

Додатковий потенціал для зростання цін пов’язують з анонсованою на понеділок «важливою» заявою Дональда Трампа щодо росії.

Попри короткотермінове зниження ризику завдяки рішенню США про відтермінування мит, на ринку зберігається напруга через збройні атаки на Близькому Сході та очікування нових заяв Вашингтона щодо санкцій і відносин з рф.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com