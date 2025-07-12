Європейська дизельна криза поглиблюється через банкрутство Lindsey Refinery

Ціни на дизель у Європі різко відірвалися від азійських котирувань на тлі обмежених обсягів пропозиції та банкрутства британського НПЗ, що ускладнило постачання для північно-західних ринків.

Рекордний спред між Азією та Європою

Європейський дизельний ринок демонструє найширший з жовтня 2022 року розрив із цінами Азії — понад $120 за тонну.

Банкрутство Lindsey Refinery у Великій Британії змусило трейдерів у Північно-Західній Європі платити більше за спотові обсяги.

Постачання дизеля залишаються обмеженими попри сезонне зниження попиту.

Водночас трейдери намагаються переорієнтувати постачання з інших напрямків, включно з Близьким Сходом та США. Європейські ціни ростуть у відповідь на зниження пропозиції з росії через обмеження експорту і сезонні ремонти НПЗ.

«Нестача запасів і зупинка Lindsey Refinery призвели до додаткового напруження на ринку Північно-Західної Європи», — зазначають джерела в трейдингових компаніях.

Вплив на світову логістику

Обмежені обсяги з Близького Сходу перенаправляються на ринки, де премії вищі.

Ціни на фрахт танкерів у напрямку Європи зростають.

Експерти прогнозують, що ситуація може зберігатися у найближчі тижні, особливо якщо не знизиться азійський попит чи не збільшаться обсяги імпорту зі США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com