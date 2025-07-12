Європейська дизельна криза поглиблюється через банкрутство Lindsey Refinery

Обновлено: Июль 12, 2025. Тэги: , , , ,

Європейська дизельна криза поглиблюється через банкрутство Lindsey Refinery

Ціни на дизель у Європі різко відірвалися від азійських котирувань на тлі обмежених обсягів пропозиції та банкрутства британського НПЗ, що ускладнило постачання для північно-західних ринків.

Рекордний спред між Азією та Європою

Європейський дизельний ринок демонструє найширший з жовтня 2022 року розрив із цінами Азії — понад $120 за тонну.

  • Банкрутство Lindsey Refinery у Великій Британії змусило трейдерів у Північно-Західній Європі платити більше за спотові обсяги.
  • Постачання дизеля залишаються обмеженими попри сезонне зниження попиту.

Водночас трейдери намагаються переорієнтувати постачання з інших напрямків, включно з Близьким Сходом та США. Європейські ціни ростуть у відповідь на зниження пропозиції з росії через обмеження експорту і сезонні ремонти НПЗ.

«Нестача запасів і зупинка Lindsey Refinery призвели до додаткового напруження на ринку Північно-Західної Європи», — зазначають джерела в трейдингових компаніях.

Вплив на світову логістику

  • Обмежені обсяги з Близького Сходу перенаправляються на ринки, де премії вищі.
  • Ціни на фрахт танкерів у напрямку Європи зростають.

Експерти прогнозують, що ситуація може зберігатися у найближчі тижні, особливо якщо не знизиться азійський попит чи не збільшаться обсяги імпорту зі США.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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