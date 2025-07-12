ЄС розглядає варіант плаваючого цінового обмеження на нафту з росії

Європейська комісія запропонувала новий підхід до цінового обмеження на нафту з росії — плаваючу межу, яка коригуватиметься відповідно до світових цін. Ця ініціатива набула актуальності після того, як попередня пропозиція знизити стелю з 60 до 45 доларів за барель не знайшла підтримки США.
Деталі ініціативи
- Поточна стеля на рівні $60 за барель втрачає ефективність через зростання глобальних котирувань.
- ЄС хоче запровадити динамічний механізм, який автоматично підлаштовується під ринок.
- Очікується, що це ускладнить ухилення від санкцій через «тіньовий флот» і посередників.
Реакція США та інших партнерів
Попри спільну політику обмеження доходів росії від експорту нафти, адміністрація США обережно ставиться до різких змін у режимі санкцій, зважаючи на вплив на світові ціни на нафту.
«Ми продовжуємо обговорювати з партнерами найефективніші способи збереження цінового тиску на росію», – повідомив представник Єврокомісії у Брюсселі.
Очікуваний ефект
- Стримування доходів рф від нафти навіть за високих глобальних цін.
- Зниження можливостей обходу санкцій через третіх країн та «тіньовий флот».
- Підвищення координації між країнами G7 та ЄС у санкційній політиці.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com