Gunvor зупиняє діяльність терміналу на нафтопереробному заводі Europoort у Роттердамі

Обновлено: Июль 12, 2025. Тэги: , , , , , ,

Gunvor зупиняє діяльність терміналу на нафтопереробному заводі Europoort у Роттердамі

Global commodities trader Gunvor оголосила про призупинення всіх термінальних операцій на своєму нафтопереробному заводі Europoort у Роттердамі. Це рішення буде реалізоване після консультацій із робітничою радою, попри те, що проєкт із виробництва SAF із VARO не постраждає.

Рішення про зупинку термінальних операцій

  • Gunvor оголосила про намір припинити термінальну діяльність після 7 місяців з моменту mothballing процесингових установок, які мають потужність 80 000 бар./добу.
  • Така міра обґрунтована невизначеним інвестиційним кліматом у Нідерландах.
  • Gunvor проведе консультації з робітничою радою заводу щодо остаточного рішення.

Вплив на працевлаштування та інтернаціональні тенденції

  • Закриття терміналу може призвести до скорочення персоналу, хоча точні цифри поки не розголошуються.
  • Це рішення укріплює тренд у Європі: низька маржа переробки, конкуренція з новими потужностями у Африці та на Близькому Сході, зростання електромобільності та витрат на операційну діяльність.

Спрямованість на енергетичний перехід

  • Водночас проєкти з енергетичного переходу на майданчику залишаються пріоритетом.
  • Спільно з VARO реалізується проєкт з виробництва стійкого авіаційного пального (SAF) потужністю 350 тис т/рік.
  • Фаза FEED має бути завершена до кінця 2024 року.

«…проєкти енергетичного переходу, що розвиваються на майданчику, зокрема угода з VARO щодо виробництва стійкого авіаційного пального, не постраждають.» – представник Gunvor.

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2040)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: