Gunvor зупиняє діяльність терміналу на нафтопереробному заводі Europoort у Роттердамі

Global commodities trader Gunvor оголосила про призупинення всіх термінальних операцій на своєму нафтопереробному заводі Europoort у Роттердамі. Це рішення буде реалізоване після консультацій із робітничою радою, попри те, що проєкт із виробництва SAF із VARO не постраждає.
Рішення про зупинку термінальних операцій
- Gunvor оголосила про намір припинити термінальну діяльність після 7 місяців з моменту mothballing процесингових установок, які мають потужність 80 000 бар./добу.
- Така міра обґрунтована невизначеним інвестиційним кліматом у Нідерландах.
- Gunvor проведе консультації з робітничою радою заводу щодо остаточного рішення.
Вплив на працевлаштування та інтернаціональні тенденції
- Закриття терміналу може призвести до скорочення персоналу, хоча точні цифри поки не розголошуються.
- Це рішення укріплює тренд у Європі: низька маржа переробки, конкуренція з новими потужностями у Африці та на Близькому Сході, зростання електромобільності та витрат на операційну діяльність.
Спрямованість на енергетичний перехід
- Водночас проєкти з енергетичного переходу на майданчику залишаються пріоритетом.
- Спільно з VARO реалізується проєкт з виробництва стійкого авіаційного пального (SAF) потужністю 350 тис т/рік.
- Фаза FEED має бути завершена до кінця 2024 року.
«…проєкти енергетичного переходу, що розвиваються на майданчику, зокрема угода з VARO щодо виробництва стійкого авіаційного пального, не постраждають.» – представник Gunvor.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com