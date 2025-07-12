Нафта дорожчає на понад 2% через оцінку ринку як більш дефіцитного та очікування санкцій

Обновлено: Июль 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Нафта дорожчає на понад 2% через оцінку ринку як більш дефіцитного та очікування санкцій

Ціни на нафту зросли більш як на 2% після заяви Міжнародного енергетичного агентства (IEA) про те, що ринок більш дефіцитний, ніж видається, а також на тлі обговорень тарифів у США та можливих додаткових санкцій проти росії.

Короткострокова напруга на ринку та вплив глобальних факторів

  • Ф’ючерси на Brent піднялися на $1.72 (2.5%) до $70.36 за барель.
  • West Texas Intermediate (WTI) додав $1.88 (2.8%) до $68.45 за барель.
  • За тиждень Brent виріс на 3%, а WTI – приблизно на 2.2%.

IEA заявило, що світовий ринок нафти може бути більш дефіцитним через пікові літні переробні обсяги для задоволення попиту на транспорт і виробництво електроенергії. Контракти Brent на вересень торгуються з премією близько $1.20 до жовтневих ф’ючерсів.

«Ринок починає усвідомлювати, що пропозиція обмежена», – зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Водночас енергетичні компанії США скоротили кількість бурових установок для видобутку нафти та газу 11-й тиждень поспіль — востаннє таке тривале скорочення спостерігалось у липні 2020 року під час пандемії COVID-19.

Прогнози щодо пропозиції та попиту

Попри короткостроковий дефіцит, IEA підвищило прогноз зростання пропозиції цього року, одночасно знизивши прогноз зростання попиту, що свідчить про можливий профіцит ринку.

«OPEC+ швидко й суттєво відкрутить нафтовий кран. Є загроза значного профіциту. Проте в короткостроковій перспективі ціни на нафту залишаються підтриманими», – заявили аналітики Commerzbank.

OPEC+ об’єднує країни-учасниці ОПЕК та союзників, включно з росією. Зокрема, віцепрем’єр росії Олександр Новак повідомив, що країна компенсує цьогорічне перепродовження квот у серпні-вересні.

Додаткова підтримка для цін та довгострокові прогнози

Іншим свідченням міцного короткострокового попиту є плани Саудівської Аравії відвантажити близько 51 млн барелів нафти до Китаю в серпні — найбільший обсяг за більш ніж два роки. Водночас OPEC скоротив прогнози глобального попиту на нафту на 2026–2029 роки через уповільнення китайського попиту, про що йдеться у World Oil Outlook 2025.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії підтвердило, що країна повністю дотримується добровільних квот OPEC+.

Політичний фон і санкції

У четвер обидва еталонні ф’ючерсні контракти втратили понад 2% через занепокоєння інвесторів впливом тарифів президента США Дональда Трампа на глобальне економічне зростання та попит на нафту. Трамп заявив NBC News, що зробить «важливу заяву» щодо росії в понеділок, не уточнивши деталей. Він висловив розчарування через відсутність прогресу у припиненні війни в Україні та посиленні обстрілів українських міст.

Європейська комісія планує цього тижня запропонувати плаваючу цінову стелю на російську нафту у межах нового пакета санкцій. росія у відповідь заявила, що має «досвід» мінімізації таких обмежень.

Джерело: Terminal

За матеріалами:
Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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