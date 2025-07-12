Обновлено: Июль 12, 2025.

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Світовий ринок нафти може бути більш напруженим, ніж здається — IEA

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) попереджає, що світовий ринок нафти може бути більш напруженим, ніж це показує баланс попиту та пропозиції, попри прогнози профіциту, оскільки нафтопереробні заводи нарощують переробку для задоволення літнього попиту на подорожі.

Прогнози попиту та пропозиції

IEA очікує у 2025 році зростання світової пропозиції нафти на 2,1 млн барелів на добу, що на 300 тис. більше за попередній прогноз. Попит зросте лише на 700 тис. барелів на добу, що свідчить про значний профіцит.

  • Попит 2025 року зросте на 700 тис. барелів на добу — найнижчий темп з 2009 року, не рахуючи 2020-го.
  • IEA знизило прогноз зростання попиту на 2026 рік до 720 тис. барелів на добу, на 20 тис. менше за попередній прогноз.
  • Прогноз зростання пропозиції на 2026 рік — 1,3 млн барелів на добу, також вказує на профіцит.

Попри прогнози профіциту — ознаки дефіциту на фізичному ринку

IEA зазначає, що зростання обсягів переробки нафти для задоволення попиту на літні подорожі та генерацію електроенергії суттєво підсилює напруженість на ринку. Останнє прискорене збільшення видобутку країнами OPEC+ майже не вплинуло на ринок.

«Рішення OPEC+ про подальше прискорення зняття обмежень на видобуток не мало суттєвого впливу на ринок через більш жорсткі фундаментальні показники», — йдеться у щомісячному звіті IEA.

  • Цінові індикатори вказують на більш напружений фізичний ринок нафти, ніж показує великий профіцит у балансах агентства.
  • Серед них — високі маржі нафтопереробки та премія за негайні поставки порівняно з відкладеними (структура backwardation).
  • IEA зазначає: «Негайні спреди мають різку форму backwardation, а маржі нафтопереробки залишаються високими попри очікуване нарощування запасів».

Сезонне зростання попиту влітку

IEA прогнозує, що обсяги переробки сирої нафти на НПЗ збільшаться на 3,7 млн барелів на добу з травня по серпень для задоволення зростаючого попиту на подорожі у Північній півкулі.

  • При цьому очікується подвоєння споживання сирої нафти на електрогенерацію — до близько 900 тис. барелів на добу для задоволення попиту на кондиціонування.

Реакція ринку на рішення OPEC+

У понеділок після оголошення OPEC+ про підвищення видобутку нафта подорожчала майже на 2%, наблизившись до $70 за барель, попри масштабне збільшення видобутку та занепокоєння щодо впливу тарифів США. У пʼятницю ціна трималася близько $69 за барель.

Географічні акценти попиту

IEA вказує, що хоч ще зарано стверджувати про вплив тарифів США на уповільнення попиту, найбільші скорочення в останніх даних спостерігалися у країнах, що опинилися в «епіцентрі тарифної турбулентності»:

  • Китай
  • Японія
  • Південна Корея
  • Сполучені Штати
  • Мексика

Відмінності з прогнозами OPEC

Прогнози IEA залишаються на нижній межі діапазону галузевих оцінок. IEA очікує більш швидкого енергетичного переходу, ніж інші прогнози. Наприклад, OPEC прогнозує зростання попиту у 2025 році на 1,3 млн барелів на добу — майже вдвічі більше, ніж прогноз IEA.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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