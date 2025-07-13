Електромобілі у Європі протягом життєвого циклу викидають на 73% менше парникових газів, ніж бензинові авто – дослідження ICCT

Orlen розпочала продаж SAF у польських аеропортах
Польська енергетична компанія Orlen почала реалізацію сталого авіаційного пального (SAF) у Варшаві, Кракові та Катовіце, що допоможе LOT виконати вимоги ЄС щодо скорочення викидів.
Деталі запуску продажів SAF у Польщі
Orlen оголосила про початок продажу SAF у трьох найбільших аеропортах Польщі 8 липня, більш ніж через пів року після набрання чинності вимог ЄС щодо обов’язкового змішування авіаційного пального. Це рішення стало полегшенням для національного перевізника LOT Polish Airlines.
«Запровадження SAF на польському ринку є важливим кроком для нас у процесі адаптації до регуляторних вимог, що випливають із регламенту ReFuelEU Aviation», — заявила операційна директорка LOT Дорота Дмуховска. — «Попри обмежений доступ до SAF, його наявність у вибраних аеропортах країни суттєво полегшить реалізацію нашої Стратегії сталого розвитку та декарбонізації. Використання таких видів пального вимагає точного логістичного планування, тому ми цінуємо ініціативу Orlen, яка безумовно підтримає нас у досягненні цілей ЄС».
- Три аеропорти з SAF: Варшава, Краків, Катовіце
- Причина запуску: виконання норм ЄС (ReFuelEU Aviation)
- Важливість для LOT: сприяння стратегії сталого розвитку
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Intelligence