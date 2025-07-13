Глобальні зрушення на ринку енергоресурсів: LNG, нафта, постачання

На світовому ринку енергоресурсів у період з 10 по 13 липня спостерігалися кілька важливих рухів: від переговорів Саудівської Аравії щодо зрідженого газу зі США до скорочення диференціалів Mars через забруднення металами й рекордних замовлень китайських НПЗ на саудівську нафту попри зростання цін. Також Єгипет зіткнувся з логістичними викликами через затримку терміналів для прийому LNG.
Саудівська Аравія активізує переговори щодо LNG у США
Saudi Aramco веде переговори з американським Commonwealth LNG для забезпечення 2 млн тонн LNG на рік з майбутнього терміналу в Камероні, Луїзіана. Водночас компанія оцінює можливість участі в проєктах Delfin LNG та Lake Charles LNG.
- Обсяг потенційних постачань: 2 млн тонн на рік
- Мета: диверсифікація джерел імпорту газу
- Додатковий інтерес: Delfin LNG, Lake Charles LNG
Зниження цін на Mars через забруднення цинком
Диференціали американського сорту Mars (найбільшого середніх сірчаних сортів нафти в Мексиканській затоці США) впали до знижки $0.10/барель до WTI через повідомлення про забруднення цинком, що ускладнює переробку на НПЗ.
- Причина: наявність корозійного металу в сировині
- Наслідок: зниження привабливості для нафтопереробників
Китай збільшує закупівлі саудівської нафти попри зростання цін
Китайські НПЗ номінували 51 млн барелів саудівської нафти на серпень, що стало найбільшим місячним запитом з квітня 2023 року, попри підвищення формульної ціни більш ніж на $1/барель.
- Обсяг серпневих постачань: 51 млн барелів
- Ціновий фон: підвищення формульної ціни Saudi Aramco
Єгипет стикається з проблемами через затримку запуску FSRU
Кілька постачальників LNG відклали липневі партії для Єгипту через затримки з введенням у дію двох нових плавучих терміналів (FSRU) уздовж єгипетського узбережжя. Energos Power та Energos Eskimo отримали охолоджувальні партії лише цього тижня.
- Причина затримок: технічні роботи на FSRU
- Вплив: перенесення графіків постачання
Джерело: Terminal
За матеріалами:
oilprice.com
S&P Global — Saudi Eyes More US LNG Deals,
Reuters — Mars Prices Shrink on Metal Contamination,
Argus — China Doubles Down on Saudi Oil,
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