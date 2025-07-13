Глобальні зрушення на ринку енергоресурсів: LNG, нафта, постачання

Обновлено: Июль 13, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Глобальні зрушення на ринку енергоресурсів: LNG, нафта, постачання

На світовому ринку енергоресурсів у період з 10 по 13 липня спостерігалися кілька важливих рухів: від переговорів Саудівської Аравії щодо зрідженого газу зі США до скорочення диференціалів Mars через забруднення металами й рекордних замовлень китайських НПЗ на саудівську нафту попри зростання цін. Також Єгипет зіткнувся з логістичними викликами через затримку терміналів для прийому LNG.

Саудівська Аравія активізує переговори щодо LNG у США

Saudi Aramco веде переговори з американським Commonwealth LNG для забезпечення 2 млн тонн LNG на рік з майбутнього терміналу в Камероні, Луїзіана. Водночас компанія оцінює можливість участі в проєктах Delfin LNG та Lake Charles LNG.

  • Обсяг потенційних постачань: 2 млн тонн на рік
  • Мета: диверсифікація джерел імпорту газу
  • Додатковий інтерес: Delfin LNG, Lake Charles LNG

Зниження цін на Mars через забруднення цинком

Диференціали американського сорту Mars (найбільшого середніх сірчаних сортів нафти в Мексиканській затоці США) впали до знижки $0.10/барель до WTI через повідомлення про забруднення цинком, що ускладнює переробку на НПЗ.

  • Причина: наявність корозійного металу в сировині
  • Наслідок: зниження привабливості для нафтопереробників

Китай збільшує закупівлі саудівської нафти попри зростання цін

Китайські НПЗ номінували 51 млн барелів саудівської нафти на серпень, що стало найбільшим місячним запитом з квітня 2023 року, попри підвищення формульної ціни більш ніж на $1/барель.

  • Обсяг серпневих постачань: 51 млн барелів
  • Ціновий фон: підвищення формульної ціни Saudi Aramco

Єгипет стикається з проблемами через затримку запуску FSRU

Кілька постачальників LNG відклали липневі партії для Єгипту через затримки з введенням у дію двох нових плавучих терміналів (FSRU) уздовж єгипетського узбережжя. Energos Power та Energos Eskimo отримали охолоджувальні партії лише цього тижня.

  • Причина затримок: технічні роботи на FSRU
  • Вплив: перенесення графіків постачання

Джерело: Terminal

За матеріалами:

oilprice.com
S&P Global — Saudi Eyes More US LNG Deals,
Reuters — Mars Prices Shrink on Metal Contamination,
Argus — China Doubles Down on Saudi Oil,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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