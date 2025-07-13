Глобальні зрушення на ринку енергоресурсів: LNG, нафта, постачання

На світовому ринку енергоресурсів у період з 10 по 13 липня спостерігалися кілька важливих рухів: від переговорів Саудівської Аравії щодо зрідженого газу зі США до скорочення диференціалів Mars через забруднення металами й рекордних замовлень китайських НПЗ на саудівську нафту попри зростання цін. Також Єгипет зіткнувся з логістичними викликами через затримку терміналів для прийому LNG.

Саудівська Аравія активізує переговори щодо LNG у США

Saudi Aramco веде переговори з американським Commonwealth LNG для забезпечення 2 млн тонн LNG на рік з майбутнього терміналу в Камероні, Луїзіана. Водночас компанія оцінює можливість участі в проєктах Delfin LNG та Lake Charles LNG.

Обсяг потенційних постачань: 2 млн тонн на рік

2 млн тонн на рік Мета: диверсифікація джерел імпорту газу

Додатковий інтерес: Delfin LNG, Lake Charles LNG

Зниження цін на Mars через забруднення цинком

Диференціали американського сорту Mars (найбільшого середніх сірчаних сортів нафти в Мексиканській затоці США) впали до знижки $0.10/барель до WTI через повідомлення про забруднення цинком, що ускладнює переробку на НПЗ.

Причина: наявність корозійного металу в сировині

наявність корозійного металу в сировині Наслідок: зниження привабливості для нафтопереробників

Китай збільшує закупівлі саудівської нафти попри зростання цін

Китайські НПЗ номінували 51 млн барелів саудівської нафти на серпень, що стало найбільшим місячним запитом з квітня 2023 року, попри підвищення формульної ціни більш ніж на $1/барель.

Обсяг серпневих постачань: 51 млн барелів

51 млн барелів Ціновий фон: підвищення формульної ціни Saudi Aramco

Єгипет стикається з проблемами через затримку запуску FSRU

Кілька постачальників LNG відклали липневі партії для Єгипту через затримки з введенням у дію двох нових плавучих терміналів (FSRU) уздовж єгипетського узбережжя. Energos Power та Energos Eskimo отримали охолоджувальні партії лише цього тижня.

Причина затримок: технічні роботи на FSRU

технічні роботи на FSRU Вплив: перенесення графіків постачання

Джерело: Terminal

За матеріалами:

oilprice.com

S&P Global — Saudi Eyes More US LNG Deals,

Reuters — Mars Prices Shrink on Metal Contamination,

Argus — China Doubles Down on Saudi Oil,

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