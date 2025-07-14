Огляд логістики дизпалива станом на 13 липня 2025 року

ВРАЗЛИВІСТЬ ІМПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ НАПРЯМКІВ ПОСТАЧАННЯ ДИЗПАЛИВА
13 липня 2025 року
Зростання перевалки в Польщі на 32%
- У червні обсяги перевалки дизпального та газойлю у польських портах зросли на 32% — до 444 тис. т
- Зростання відбулося завдяки відновленню постачань із регіону ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) і збільшенню надходжень із США та Скандинавії
Основні країни-джерела постачання у червні:
- Швеція: 100 тис. т (3 судна з термінала Preemraff у Люсечилі)
- Данія: 72 тис. т (2 танкери) — значне зростання з 15 тис. т у травні
- Норвегія: невелика партія 8 тис. т з порту Монгстад
- Фінляндія: 55 тис. т з термінала НПЗ Neste у Порвоо
- Регiон ARA: 67 тис. т (Нідерланди — 52 тис. т, Бельгія — 15 тис. т)
- США: 78 тис. т (порти Грамерсі й Корпус-Крісті)
- Індія: 43 тис. т (Свіноуйсьце) після тримісячної паузи
- Німеччина: 16 тис. т з Гамбурга (завод Holborn)
Залежність від портів
- Найбільші обсяги у червні — Гдиня: 242 тис. т
- На термінали Щецина і Свіноуйсьце — 202 тис. т
- Нафтопорт у Гданську у червні не приймав дизельних вантажів
Довгострокова динаміка
- У І півріччі 2025 — падіння перевалки дизпального та газойлю у польських портах на 25%, до 2,1 млн т
- Найбільші джерела у січні-червні:
- США: 494 тис. т
- Швеція: 417 тис. т
- Фінляндія: 363 тис. т
Можливі вузькі місця інфраструктури
- Зростання обсягів на фоні відновлення імпорту з ARA та США збільшує навантаження на польські порти
- Обмежена місткість терміналів у Гдині, Щецині, Свіноуйсьце вимагає координації графіків
- Гданськ у червні не приймав вантажів — ризик перевантаження інших портів
- Залежність від залізничної і автомобільної логістики для транзиту в Україну
Важливість диверсифікації напрямків
- Ризики заторів і конкуренції за портові потужності зростають через загальноєвропейський дефіцит дизеля
- Необхідно розглядати альтернативні маршрути — через Балтику, Румунію, Чорне море
- Моніторинг контрактних обсягів із США, Скандинавії, ARA для забезпечення безперервності постачань
Україна критично залежить від логістики через польські порти. Зростання обсягів на 32% у червні показує відновлення постачань, але конкуренція за ресурси та обмежені інфраструктурні потужності залишаються ключовими ризиками для безпеки імпорту дизпального.