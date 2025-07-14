Огляд логістики дизпалива станом на 13 липня 2025 року

Обновлено: Июль 14, 2025.

Огляд логістики дизпалива станом на 13 липня 2025 року

ВРАЗЛИВІСТЬ ІМПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ НАПРЯМКІВ ПОСТАЧАННЯ ДИЗПАЛИВА

13 липня 2025 року

Зростання перевалки в Польщі на 32%

  • У червні обсяги перевалки дизпального та газойлю у польських портах зросли на 32% — до 444 тис. т
  • Зростання відбулося завдяки відновленню постачань із регіону ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) і збільшенню надходжень із США та Скандинавії

Основні країни-джерела постачання у червні:

  • Швеція: 100 тис. т (3 судна з термінала Preemraff у Люсечилі)
  • Данія: 72 тис. т (2 танкери) — значне зростання з 15 тис. т у травні
  • Норвегія: невелика партія 8 тис. т з порту Монгстад
  • Фінляндія: 55 тис. т з термінала НПЗ Neste у Порвоо
  • Регiон ARA: 67 тис. т (Нідерланди — 52 тис. т, Бельгія — 15 тис. т)
  • США: 78 тис. т (порти Грамерсі й Корпус-Крісті)
  • Індія: 43 тис. т (Свіноуйсьце) після тримісячної паузи
  • Німеччина: 16 тис. т з Гамбурга (завод Holborn)

Залежність від портів

  • Найбільші обсяги у червні — Гдиня: 242 тис. т
  • На термінали Щецина і Свіноуйсьце — 202 тис. т
  • Нафтопорт у Гданську у червні не приймав дизельних вантажів

Довгострокова динаміка

  • У І півріччі 2025 — падіння перевалки дизпального та газойлю у польських портах на 25%, до 2,1 млн т
  • Найбільші джерела у січні-червні:
    • США: 494 тис. т
    • Швеція: 417 тис. т
    • Фінляндія: 363 тис. т

Можливі вузькі місця інфраструктури

  • Зростання обсягів на фоні відновлення імпорту з ARA та США збільшує навантаження на польські порти
  • Обмежена місткість терміналів у Гдині, Щецині, Свіноуйсьце вимагає координації графіків
  • Гданськ у червні не приймав вантажів — ризик перевантаження інших портів
  • Залежність від залізничної і автомобільної логістики для транзиту в Україну

Важливість диверсифікації напрямків

  • Ризики заторів і конкуренції за портові потужності зростають через загальноєвропейський дефіцит дизеля
  • Необхідно розглядати альтернативні маршрути — через Балтику, Румунію, Чорне море
  • Моніторинг контрактних обсягів із США, Скандинавії, ARA для забезпечення безперервності постачань

Україна критично залежить від логістики через польські порти. Зростання обсягів на 32% у червні показує відновлення постачань, але конкуренція за ресурси та обмежені інфраструктурні потужності залишаються ключовими ризиками для безпеки імпорту дизпального.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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