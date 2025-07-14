Світовий ринок нафти залишається напруженим попри збільшення видобутку OPEC+

Попри оголошене OPEC+ істотне підвищення видобутку, ціни на нафту продовжили зростати, що засвідчує жорсткі умови ринку. Аналітики відзначають обмежені глобальні запаси, особливо дизельного пального та на хабі Кушинг у США, зберігаючи ризики дефіциту у короткостроковій перспективі.

Ціни на нафту не впали після оголошення OPEC+

Ціни на нафту зросли після заяви OPEC+ про збільшення видобутку більш ніж на пів мільйона барелів на добу. Brent торгувався близько $68 за барель на початку тижня, піднімався вище $70, а потім закріпився з помірним приростом. Аналітики очікували зниження, але ринок продемонстрував протилежну реакцію, що відображає розрив між сприйняттям і фізичними реаліями.

«Навіть з огляду на підвищення видобутку протягом кількох місяців ми не спостерігаємо значного накопичення запасів, що свідчить про необхідність цих барелів», — сказав міністр енергетики ОАЕ Сухаїль аль Мазруей під час семінару OPEC у Відні (цитата за Bloomberg).

Запаси залишаються на низькому рівні

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), запаси нафти у країнах OECD на 97 мільйонів барелів менші за рівень минулого року. Загальний світовий рівень запасів знижується, а у США запаси на хабі Кушинг на найнижчому рівні за 11 років. Американські запаси дизелю на 23% нижчі за п’ятирічний середній показник для цього періоду.

Ризики дефіциту дизельного пального

Попит на пальне у Північній півкулі перебуває на сезонному піку, зберігається ризик дефіциту дизелю. Wall Street Journal зазначає, що причина — не високі ціни на нафту, а низькі маржі переробки, що спонукало НПЗ скоротити обсяги виробництва наприкінці 2024 року.

Аналіз Sparta Commodities : цьогоріч запаси дизелю були недостатні через скорочення виробництва і зрослий попит після холодної зими.

: цьогоріч запаси дизелю були недостатні через скорочення виробництва і зрослий попит після холодної зими. BOK Financial: відновлення запасів можливе лише за вищих цін.

Геополітичні фактори та прогнози аналітиків

Напруженість на Близькому Сході також підтримувала ціни раніше цього року: кожне загострення призводило до зростання цін, навіть без прямих ударів по нафтовій інфраструктурі. Якби ринок був перенасичений, такого ефекту не спостерігалося б.

Попри нинішню обмеженість пропозиції, аналітики очікують надлишок у четвертому кварталі. ING прогнозує ще одне збільшення видобутку у вересні, після чого OPEC+ зробить паузу. Це, на їхню думку, створить великий профіцит на ринку й посилить тиск на ціни.

Перегляд прогнозів попиту

OPEC знизив прогноз попиту на 2026 рік з 108 до 106.3 мільйона барелів на добу через уповільнення зростання споживання у Китаї — чинник, який всі аналітики вважають ключовим для подальшого пом’якшення попиту.

«Якщо подивитися просто зараз, ринок досить напружений», — зазначив Боб Макнеллі з Rapidan Energy Group у коментарі Bloomberg, додавши, що баланс попиту і пропозиції почне змінюватися після завершення сезону пікового попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com, Bloomberg, The Wall Street Journal, IEA