Світовий ринок нафти залишається напруженим попри збільшення видобутку OPEC+

Обновлено: Июль 14, 2025. Тэги: , , , ,

Світовий ринок нафти залишається напруженим попри збільшення видобутку OPEC+

Попри оголошене OPEC+ істотне підвищення видобутку, ціни на нафту продовжили зростати, що засвідчує жорсткі умови ринку. Аналітики відзначають обмежені глобальні запаси, особливо дизельного пального та на хабі Кушинг у США, зберігаючи ризики дефіциту у короткостроковій перспективі.

Ціни на нафту не впали після оголошення OPEC+

Ціни на нафту зросли після заяви OPEC+ про збільшення видобутку більш ніж на пів мільйона барелів на добу. Brent торгувався близько $68 за барель на початку тижня, піднімався вище $70, а потім закріпився з помірним приростом. Аналітики очікували зниження, але ринок продемонстрував протилежну реакцію, що відображає розрив між сприйняттям і фізичними реаліями.

«Навіть з огляду на підвищення видобутку протягом кількох місяців ми не спостерігаємо значного накопичення запасів, що свідчить про необхідність цих барелів», — сказав міністр енергетики ОАЕ Сухаїль аль Мазруей під час семінару OPEC у Відні (цитата за Bloomberg).

Запаси залишаються на низькому рівні

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), запаси нафти у країнах OECD на 97 мільйонів барелів менші за рівень минулого року. Загальний світовий рівень запасів знижується, а у США запаси на хабі Кушинг на найнижчому рівні за 11 років. Американські запаси дизелю на 23% нижчі за п’ятирічний середній показник для цього періоду.

Ризики дефіциту дизельного пального

Попит на пальне у Північній півкулі перебуває на сезонному піку, зберігається ризик дефіциту дизелю. Wall Street Journal зазначає, що причина — не високі ціни на нафту, а низькі маржі переробки, що спонукало НПЗ скоротити обсяги виробництва наприкінці 2024 року.

  • Аналіз Sparta Commodities: цьогоріч запаси дизелю були недостатні через скорочення виробництва і зрослий попит після холодної зими.
  • BOK Financial: відновлення запасів можливе лише за вищих цін.

Геополітичні фактори та прогнози аналітиків

Напруженість на Близькому Сході також підтримувала ціни раніше цього року: кожне загострення призводило до зростання цін, навіть без прямих ударів по нафтовій інфраструктурі. Якби ринок був перенасичений, такого ефекту не спостерігалося б.

Попри нинішню обмеженість пропозиції, аналітики очікують надлишок у четвертому кварталі. ING прогнозує ще одне збільшення видобутку у вересні, після чого OPEC+ зробить паузу. Це, на їхню думку, створить великий профіцит на ринку й посилить тиск на ціни.

Перегляд прогнозів попиту

OPEC знизив прогноз попиту на 2026 рік з 108 до 106.3 мільйона барелів на добу через уповільнення зростання споживання у Китаї — чинник, який всі аналітики вважають ключовим для подальшого пом’якшення попиту.

«Якщо подивитися просто зараз, ринок досить напружений», — зазначив Боб Макнеллі з Rapidan Energy Group у коментарі Bloomberg, додавши, що баланс попиту і пропозиції почне змінюватися після завершення сезону пікового попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.comBloombergThe Wall Street JournalIEA

Оперативна інформація по ринках пального

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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