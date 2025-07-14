Свіжий прогноз: куди рухатимуться ціни на нафту Brent до кінця 2025 року?

До кінця року нафтовий ринок чекають ключові виклики: від геополітичної напруги до коливань попиту.

У нашому ексклюзивному аналізі розглядаємо три сценарії для Brent – від оптимістичного до кризового – з конкретними ціновими рівнями, аргументами та тактиками для українських імпортерів.

Головні тези:

Базовий сценарій (68–72 $/барель): Чому ОПЕК+ втримає ринок у рівновазі?

Медвежий варіант (58–65 $): Як вплине на ціни рецесія в Китаї та надлишок видобутку?

Бичачий розгін (75–80 $): За яких умов геополітика підніме котирування?

Для кого? Трейдери, логістичні компанії, виробники, великі споживачі – всі, хто працює з нафтопродуктами та планує закупівлі на кінець року.

Повний аналіз із обґрунтуванням – у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити!

Додатково: У матеріалі – рекомендації з хеджування ризиків та вибору оптимального моменту для закупівель на основі щоденних даних ICE, ОПЕК+, звітів МЕА та провідних світових банків й консалтингових компаній.