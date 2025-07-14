Свіжий прогноз: куди рухатимуться ціни на нафту Brent до кінця 2025 року?

Обновлено: Июль 14, 2025. Тэги: , ,

Свіжий прогноз: куди рухатимуться ціни на нафту Brent до кінця 2025 року?

До кінця року нафтовий ринок чекають ключові виклики: від геополітичної напруги до коливань попиту.

У нашому ексклюзивному аналізі розглядаємо три сценарії для Brent – від оптимістичного до кризового – з конкретними ціновими рівнями, аргументами та тактиками для українських імпортерів.

Головні тези:

  • Базовий сценарій (68–72 $/барель): Чому ОПЕК+ втримає ринок у рівновазі?

  • Медвежий варіант (58–65 $): Як вплине на ціни рецесія в Китаї та надлишок видобутку?

  • Бичачий розгін (75–80 $): За яких умов геополітика підніме котирування?

Для кого? Трейдери, логістичні компанії, виробники, великі споживачі – всі, хто працює з нафтопродуктами та планує закупівлі на кінець року.

Повний аналіз із обґрунтуванням – у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити!

Додатково: У матеріалі – рекомендації з хеджування ризиків та вибору оптимального моменту для закупівель на основі щоденних даних ICE, ОПЕК+, звітів МЕА та провідних світових банків й консалтингових компаній.

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Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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