Саудівська нафтова експансія та торговельні напруження випробують стійкість цін на нафту

Цього літа на ринку нафти формується складна ситуація: Саудівська Аравія різко нарощує експорт, попри ознаки уповільнення глобального попиту та загострення торговельних суперечок. Прогнозований профіцит пропозиції може суттєво тиснути на ціни найближчими місяцями.

Уповільнення попиту та ріст видобутку

Нафтові котирування залишаються напрочуд стійкими цього року, попри загрози торговельних воєн та зростання квот ОПЕК+. Проте їхня міцність може бути серйозно випробувана через різке збільшення видобутку Саудівською Аравією на фоні сповільнення світової економіки.

У другому кварталі 2025 року зростання попиту на нафту скоротиться вдвічі порівняно з першим — із +1.1 млн барелів на добу до приблизно +0.55 млн б/д (за даними Міжнародного енергетичного агентства).

Ціни Brent знизились із максимуму $82 за барель у січні до близько $70 у липні, попри чутливість до торговельних новин.

Світовий ВВП у 2025 році, за оцінками Світового банку, зросте лише на 2.3% — майже на пів відсотка менше, ніж очікували на початку року.

Вплив торговельних воєн

Торговельні напруження знову виходять на перший план після оголошення президентом США нових тарифів проти ряду країн, зокрема союзників — Японії та Південної Кореї, а також підняття тарифів на мідь до 50% і на багато канадських товарів до 35%.

Попит у країнах з високою залежністю від торгівлі зі США вже почав скорочуватись у другому кварталі:

Китай : -160 тис. б/д рік до року

: -160 тис. б/д рік до року Японія : -80 тис. б/д

: -80 тис. б/д Мексика : -40 тис. б/д

: -40 тис. б/д Південна Корея : -70 тис. б/д

: -70 тис. б/д США: -60 тис. б/д (за даними МЕА)

Ці негативні тренди можуть посилитись у разі подальшої ескалації тарифних війн.

Саудівський експорт: хвиля зростання

Видобуток Саудівської Аравії у червні зріс на 700 тис. б/д до 9.8 млн б/д, проте значна частина приросту пішла на власні НПЗ та виробництво електроенергії під час пікових літніх температур. Так званий «crude burn» у липні оцінюється в 695 тис. б/д і залишатиметься високим у серпні.

Експорт Саудівської Аравії зріс із 5.9 млн б/д у квітні до 6.4 млн б/д у червні (за даними Kpler).

Прогноз на липень — стрибок до 7.5 млн б/д, найвищий рівень з квітня 2023 року.

Очікується подальше зростання у серпні, зокрема постачання до Китаю має досягти найвищого рівня за понад два роки.

Це нарощування експорту має на меті відновити частку Саудівської Аравії на світовому ринку, що впала з 13% у середньому за три десятиліття до 11% торік.

Перспективи для ринку

За прогнозом МЕА, глобальна пропозиція нафти у 2025 році зросте на 2.1 млн б/д до 105.1 млн б/д, тоді як попит сягне лише 103.7 млн б/д. Це означає потенційний профіцит понад 1.4 млн б/д.

Такий розрив між пропозицією та попитом здатен сформувати суттєвий низхідний тиск на ціни вже восени, особливо якщо торговельні війни набудуть реальних масштабів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters