BP прогнозує зростання видобутку нафти та газу попри падіння цін

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , ,

BP прогнозує зростання видобутку нафти та газу попри падіння цін

BP очікує збільшення видобутку нафти та газу у другому кварталі 2025 року на тлі повернення до базової стратегії видобутку, попри зниження доходів через падіння світових цін на енергоносії.

Зміна стратегії та вплив цін

BP заявила про відмову від зеленого курсу на початку року через відставання котирувань її акцій та прибутків від рівня європейських та американських конкурентів.

  • Видобуток нафти та операції BPX Energy зростуть, а газ і низьковуглецева енергетика демонструють незначне підвищення порівняно з попереднім кварталом.
  • Попри зростання видобутку, компанія очікує зниження прибутку на $600–800 млн через нижчі ціни та ефекти виробничого міксу, зокрема у Мексиканській затоці та ОАЕ.

Ціни на нафту та газ у другому кварталі 2025 року

  • Середня ціна Brent у другому кварталі склала $67.88/барель, знизившись із $75.73/барель у першому кварталі через побоювання щодо світової економіки та торговельні суперечки США.
  • Сегмент газу та низьковуглецевої енергії матиме зниження прибутків на $100–300 млн через падіння котирувань не пов’язаних із Henry Hub ринків.

Торгівля, переробка та постачання

  • BP прогнозує середній результат у маркетингу та торгівлі газом, сильний результат у нафтовій торгівлі.
  • Сезонне зростання обсягів і сильні маржі на нафтопродукти додадуть $300–500 млн до квартального прибутку у переробці.

Рішення щодо європейської переробки

BP вирішила зберегти в роботі нафтопереробну установку на 240 000 барелів на добу у Гельзенкірхені (Німеччина), яка мала закритися цього року, посилаючись на покращення ринкових умов.

  • На маржі дизельного пального у Північно-Західній Європі вплинула гостра нестача постачання, що робить завод більш прибутковим, ніж очікувалось.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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