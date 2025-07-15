Саудівська Аравія збільшує серпневі контрактні постачання нафти до Китаю

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Саудівська Аравія збільшує серпневі контрактні постачання нафти до Китаю

Саудівська Aramco планує суттєво наростити контрактні обсяги постачання сирої нафти до китайських нафтопереробних заводів у серпні 2025 року, що стане найбільшим показником із 2023 року. Таке рішення відповідає прискореному плану скасування добровільних обмежень у рамках OPEC+.

Зростання обсягів постачання та виробництва

  • Очікуваний серпневий обсяг постачання до Китаю — 51 млн барелів, що відповідає 1.65 млн барелів на добу.
  • Для порівняння, у липні Aramco поставила 47 млн барелів, а в квітні — лише 34 млн барелів.
  • OPEC+ оголосила про додаткове збільшення квот на 548 тис. барелів на добу в серпні, підвищивши цільовий рівень видобутку Aramco до 9.756 млн барелів на добу.
  • Цільова межа Aramco зросте на 222 тис. барелів на добу у серпні після вже здійсненого підвищення приблизно на 200 тис. барелів у попередньому місяці.

Ключові драйвери попиту

  • Збільшені обсяги спрямовані головно на Sinopec — найбільшого переробника Китаю, що відновлює роботу після літнього ремонту низки НПЗ.
  • Aramco підвищила офіційні відпускні ціни (OSP) для серпня, зокрема на $1/барель для основної марки Arab Light, сигналізуючи про очікування стабільного попиту.
  • Продажі здійснюються винятково через довгострокові контракти з умовами про перепродаж і обмеження призначення вантажу.

Значення для ринку

Прискорене зняття добровільних обмежень OPEC+ демонструє готовність країн-картелю поступово повертатися до повніших обсягів видобутку, що може чинити тиск на світові ціни у середньостроковій перспективі. Для Китаю це означає зміцнення енергетичної безпеки через довгострокові угоди з найбільшим експортером сирої нафти. Водночас глобальні трейдери уважно відстежують зміни офіційних відпускних цін як сигнал попиту в Азії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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