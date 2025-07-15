Саудівська Аравія збільшує серпневі контрактні постачання нафти до Китаю

Саудівська Aramco планує суттєво наростити контрактні обсяги постачання сирої нафти до китайських нафтопереробних заводів у серпні 2025 року, що стане найбільшим показником із 2023 року. Таке рішення відповідає прискореному плану скасування добровільних обмежень у рамках OPEC+.
Зростання обсягів постачання та виробництва
- Очікуваний серпневий обсяг постачання до Китаю — 51 млн барелів, що відповідає 1.65 млн барелів на добу.
- Для порівняння, у липні Aramco поставила 47 млн барелів, а в квітні — лише 34 млн барелів.
- OPEC+ оголосила про додаткове збільшення квот на 548 тис. барелів на добу в серпні, підвищивши цільовий рівень видобутку Aramco до 9.756 млн барелів на добу.
- Цільова межа Aramco зросте на 222 тис. барелів на добу у серпні після вже здійсненого підвищення приблизно на 200 тис. барелів у попередньому місяці.
Ключові драйвери попиту
- Збільшені обсяги спрямовані головно на Sinopec — найбільшого переробника Китаю, що відновлює роботу після літнього ремонту низки НПЗ.
- Aramco підвищила офіційні відпускні ціни (OSP) для серпня, зокрема на $1/барель для основної марки Arab Light, сигналізуючи про очікування стабільного попиту.
- Продажі здійснюються винятково через довгострокові контракти з умовами про перепродаж і обмеження призначення вантажу.
Значення для ринку
Прискорене зняття добровільних обмежень OPEC+ демонструє готовність країн-картелю поступово повертатися до повніших обсягів видобутку, що може чинити тиск на світові ціни у середньостроковій перспективі. Для Китаю це означає зміцнення енергетичної безпеки через довгострокові угоди з найбільшим експортером сирої нафти. Водночас глобальні трейдери уважно відстежують зміни офіційних відпускних цін як сигнал попиту в Азії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence