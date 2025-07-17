Трамп стикається з енергетичною проблемою — і це не бензин

Зростання вартості електроенергії в США ставить під сумнів обіцянки президента Дональда Трампа щодо дешевої енергії та низької інфляції. Попри падіння цін на нафту й бензин, витрати домогосподарств на енергоносії стрімко зростають, формуючи серйозну політичну та економічну проблему.

Ціни на електроенергію зростають швидше за інфляцію

Американці часто стежать за цінами на бензин, які безпосередньо впливають на споживчі настрої. Проте вартість електроенергії залишається менш помітною, хоча домогосподарства витрачають на неї більше, ніж на бензин. Вартість енергії для домогосподарств у США, включно з електрикою та іншими видами палива (мазут, пропан, природний газ), зросла на 7.1% за рік — це найбільший річний стрибок із 2023 року.

Ціни на електроенергію в червні піднялися на 5.8%, що стало найбільшим зростанням із травня минулого року.

Загальна інфляція в червні становила лише 2.7%.

Отже, витрати на енергію зростають більш ніж удвічі швидше за інфляцію.

Причини стійкого подорожчання

Енергетичні ціни часто коливаються через геополітичні шоки, погоду чи зміни у попиті та пропозиції. Проте нинішнє зростання витрат на енергію — не випадковість. За прогнозом EIA, ціни на нафту й бензин падатимуть у 2025–2026 роках, однак роздрібні тарифи на електроенергію зростатимуть приблизно на 4% щороку, особливо в дорогих регіонах — на північному сході та Тихоокеанському узбережжі.

Протягом 15 років витрати на енергію для будинків у середньому зростали повільніше за загальний рівень інфляції — особливо якщо не враховувати стрибок після вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Природний газ, що виробляється внаслідок фрекінгового буму, довго стримував тарифи. Він забезпечує 40% електрогенерації в США. Але обсяги експорту газу за 10 років зросли у п’ять разів, тоді як внутрішнє виробництво збільшилося лише на 46%. Це підштовхнуло внутрішні ціни вгору.

Ціни на природний газ на 30% вищі, ніж під час першої каденції Трампа.

Прогноз EIA — ще +6% цього року і +19% наступного.

Рекордне споживання та фактори попиту

Від 2010-х до початку 2020-х споживання електроенергії у США було стабільним завдяки ефективності. Проте в 2024 році споживання досягло рекордів і продовжує зростати.

Зростаюче навантаження з боку дата-центрів для штучного інтелекту.

Попит із боку комерційного та промислового секторів.

Поширення електромобілів підвищує попит на електроенергію у домогосподарствах.

Обмеження інфраструктури та політичні парадокси

Одна з підписних ідей Трампа — «бурити більше», аби забезпечити США дешевим викопним паливом. Але це не вирішує проблему високих витрат на електрику:

Нафта не є головним паливом для обігріву будинків чи виробництва електроенергії.

Буріння виробляє більше газу як побічний продукт, але компанії не зацікавлені знижувати ціни настільки, щоб втрачати прибуток.

Трамп не може наказати приватним виробникам бурити більше, як це роблять монархії Близького Сходу.

Інфраструктурні проблеми та тарифи

Американська енергетична мережа застаріла. У багатьох регіонах відсутні належні лінії електропередач чи трубопроводи для доставки дешевого газу чи сонячної енергії. Тарифна політика Трампа на метали підвищує вартість обладнання для масштабних інфраструктурних проєктів.

Регулятори обмежують підняття тарифів для споживачів, але змушені дозволяти витрати на модернізацію. Зокрема, будівництво сховищ для зберігання відновлюваної енергії, яка втрачається без негайного використання.

Ці витрати часто передають споживачам через рахунки у вигляді «доставки» чи «трансмісії».

Регулятори не контролюють ринкові ціни на паливо і часто дозволяють компенсувати їхнє зростання у тарифах.

Американці можуть не помічати підвищення вартості електроенергії так явно, як стрибок цін на бензин, але у підсумку ці витрати суттєво впливають на їхні бюджети. Попри обіцянки дешевої енергії, адміністрація Трампа стикається з системною проблемою зростання вартості електрики, що може стати серйозним політичним викликом на майбутнє.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Yahoo Finance