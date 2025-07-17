EIA стабілізує ринок звітом про зниження запасів нафти у США

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , ,

EIA стабілізує ринок звітом про зниження запасів нафти у США

Нові дані Управління енергетичної інформації США (EIA) заспокоїли ринок після хаотичних повідомлень про рекордні запаси: минулого тижня запаси сирої нафти у США знизилися на 3,9 млн барелів, що утримує їх на 8% нижче середнього п’ятирічного рівня.

Реакція ринку та ціни

Попри стабілізуючий вплив даних EIA, ціни на нафту залишилися під тиском через невизначеність та суперечливі дані попереднього дня.

  • На момент 9:58 ранку у Нью-Йорку Brent торгувався по $68.04 за барель (-0.98% за день, близько -$1.80 за тиждень).
  • WTI коштував $65.74 за барель (-1.17% за день).

Суперечливі сигнали ринку

Напередодні ринок сколихнули різкі коливання через дані Американського інституту нафти (API), де попередньо фігурувала сенсаційна оцінка зростання запасів нафти на 19.1 млн барелів на добу—найбільше зростання в історії спостережень API. Пізніше з’явилася скоригована цифра з нарощенням лише на 800 тис. барелів, що знизило напругу.

Структура запасів нафтопродуктів

EIA зафіксувало змішані тенденції для нафтопродуктів:

  • Запаси моторного бензину зросли на 3.4 млн барелів, попри зниження добового виробництва до 9.1 млн барелів.
  • Запаси середніх дистилятів збільшилися на 4.2 млн барелів за незначного зниження виробництва до 5 млн барелів на добу.

Водночас, попри накопичення, запаси дистилятів залишаються на 21% нижчими від п’ятирічного середнього рівня на цю пору року.

Попит на ринку

Загальний обсяг нафтопродуктів, що постачаються на ринок за останні чотири тижні, скоротився до 20.3 млн барелів на добу, що на 1.1% менше, ніж торік.

  • Попит на бензин у середньому за чотири тижні склав 9 млн барелів на добу.
  • Для дистилятів чотиритижневий середній обсяг постачання зріс на 4.4% рік до року, до 3.7 млн барелів на добу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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