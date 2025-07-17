EIA стабілізує ринок звітом про зниження запасів нафти у США

Нові дані Управління енергетичної інформації США (EIA) заспокоїли ринок після хаотичних повідомлень про рекордні запаси: минулого тижня запаси сирої нафти у США знизилися на 3,9 млн барелів, що утримує їх на 8% нижче середнього п’ятирічного рівня.

Реакція ринку та ціни

Попри стабілізуючий вплив даних EIA, ціни на нафту залишилися під тиском через невизначеність та суперечливі дані попереднього дня.

На момент 9:58 ранку у Нью-Йорку Brent торгувався по $68.04 за барель (-0.98% за день, близько -$1.80 за тиждень).

(-0.98% за день, близько -$1.80 за тиждень). WTI коштував $65.74 за барель (-1.17% за день).

Суперечливі сигнали ринку

Напередодні ринок сколихнули різкі коливання через дані Американського інституту нафти (API), де попередньо фігурувала сенсаційна оцінка зростання запасів нафти на 19.1 млн барелів на добу—найбільше зростання в історії спостережень API. Пізніше з’явилася скоригована цифра з нарощенням лише на 800 тис. барелів, що знизило напругу.

Структура запасів нафтопродуктів

EIA зафіксувало змішані тенденції для нафтопродуктів:

Запаси моторного бензину зросли на 3.4 млн барелів , попри зниження добового виробництва до 9.1 млн барелів .

, попри зниження добового виробництва до . Запаси середніх дистилятів збільшилися на 4.2 млн барелів за незначного зниження виробництва до 5 млн барелів на добу.

Водночас, попри накопичення, запаси дистилятів залишаються на 21% нижчими від п’ятирічного середнього рівня на цю пору року.

Попит на ринку

Загальний обсяг нафтопродуктів, що постачаються на ринок за останні чотири тижні, скоротився до 20.3 млн барелів на добу, що на 1.1% менше, ніж торік.

Попит на бензин у середньому за чотири тижні склав 9 млн барелів на добу .

. Для дистилятів чотиритижневий середній обсяг постачання зріс на 4.4% рік до року, до 3.7 млн барелів на добу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com