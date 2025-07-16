Попит на газойль у Німеччині різко зріс через конфлікт на Близькому Сході

Збройна атака Ізраїлю на Іран у ніч на 13 червня спричинила зростання ф’ючерсів на нафту та газойль, що підштовхнуло німецьких трейдерів до активних закупівель напередодні можливого подальшого підвищення цін.
Ситуація на ринку
Попит у Німеччині збігся з відносно низькою доступністю імпорту в північні порти країни через скорочення надходжень із регіонів на схід від Суецького каналу.
- Вікно арбітражу зі сходу Суеца до Північно-Західної Європи було закритим з початку травня до першого тижня червня, що обмежило обсяги постачання у період ослаблення німецького попиту.
- Північні порти Німеччини отримали 67 тис. барелів на добу дизелю зі США та Нідерландів у період 1–13 червня — середньодобовий приріст у порівнянні з травнем, але все ще на 44% менше, ніж у квітні.
Цінова динаміка
- Ф’ючерси на ICE Brent різко підскочили більш ніж на 10% 13 червня.
- Ф’ючерси на ICE gasoil зросли до $60 за тонну.
- Цей стрибок позначився на внутрішньому ринку: середні національні ціни піднялися майже на €3.30/100 літрів для мазуту, €3.20/100 л для дизелю та €2.40/100 л для бензину.
Реакція трейдерів
Внутрішні трейдери відреагували, збільшивши закупівлі напередодні вихідних, очікуючи подальшого підвищення цін у разі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media