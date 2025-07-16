Попит на газойль у Німеччині різко зріс через конфлікт на Близькому Сході

Обновлено: Июль 16, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Попит на газойль у Німеччині різко зріс через конфлікт на Близькому Сході

Збройна атака Ізраїлю на Іран у ніч на 13 червня спричинила зростання ф’ючерсів на нафту та газойль, що підштовхнуло німецьких трейдерів до активних закупівель напередодні можливого подальшого підвищення цін.

Ситуація на ринку

Попит у Німеччині збігся з відносно низькою доступністю імпорту в північні порти країни через скорочення надходжень із регіонів на схід від Суецького каналу.

  • Вікно арбітражу зі сходу Суеца до Північно-Західної Європи було закритим з початку травня до першого тижня червня, що обмежило обсяги постачання у період ослаблення німецького попиту.
  • Північні порти Німеччини отримали 67 тис. барелів на добу дизелю зі США та Нідерландів у період 1–13 червня — середньодобовий приріст у порівнянні з травнем, але все ще на 44% менше, ніж у квітні.

Цінова динаміка

  • Ф’ючерси на ICE Brent різко підскочили більш ніж на 10% 13 червня.
  • Ф’ючерси на ICE gasoil зросли до $60 за тонну.
  • Цей стрибок позначився на внутрішньому ринку: середні національні ціни піднялися майже на €3.30/100 літрів для мазуту, €3.20/100 л для дизелю та €2.40/100 л для бензину.

Реакція трейдерів

Внутрішні трейдери відреагували, збільшивши закупівлі напередодні вихідних, очікуючи подальшого підвищення цін у разі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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