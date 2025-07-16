Ціни на бензин у США зростають попри здешевлення нафти

Обновлено: Июль 16, 2025. Тэги: , , , , ,

Ціни на бензин у США зростають попри здешевлення нафти

Попри падіння нафтових бенчмарків, середня ціна бензину у США зростає вже другий тиждень поспіль і досягла $3.11 за галон, а дизель піднявся до $3.676 — найвищого рівня з серпня 2024 року. Основними факторами залишаються низькі запаси та сезонно високий попит, зокрема дизель відчуває найсильніший тиск через експорт та регіональні обмеження у постачанні.

Динаміка нафти і вплив на інфляцію

На тлі зростання цін на пальне, нафтові бенчмарки демонструють лише незначну корекцію вгору:

  • West Texas Intermediate (WTI) торгувався на рівні $67.04 (+0.09% за день)
  • Brent — $69.35 (+0.20%) станом на ранок вівторка

Економісти очікують, що зростання вартості енергоносіїв помітно вплине на Індекс споживчих цін США (CPI) за червень. За прогнозом Reuters, загальний показник зросте на 0.3% за місяць, піднявши річну інфляцію до 2.7%, найвищого рівня з лютого. Аналітики вважають головними рушіями цього зростання ціни на пальне та імпортовані товари.

Додаткові фактори інфляційного тиску

За даними Associated Press, нові мита, запроваджені адміністрацією Трампа на сталь, електроніку та товари для дому, вже почали впливати на споживачів, підвищуючи ціни на побутову техніку та меблі.

Деякі з цих цінових тисків можуть послабитись пізніше цього року, але вони, ймовірно, підвищуватимуть показники інфляції щонайменше ще два місяці.

Монетарна політика США

За інформацією MarketWatch, економіст Citigroup Вероніка Кларк зазначає, що Федеральна резервна система може все ж ухвалити рішення про зниження ставки у вересні, якщо енергетичні та торговельні чинники визнають тимчасовими.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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