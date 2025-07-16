Ціни на бензин у США зростають попри здешевлення нафти

Попри падіння нафтових бенчмарків, середня ціна бензину у США зростає вже другий тиждень поспіль і досягла $3.11 за галон, а дизель піднявся до $3.676 — найвищого рівня з серпня 2024 року. Основними факторами залишаються низькі запаси та сезонно високий попит, зокрема дизель відчуває найсильніший тиск через експорт та регіональні обмеження у постачанні.

Динаміка нафти і вплив на інфляцію

На тлі зростання цін на пальне, нафтові бенчмарки демонструють лише незначну корекцію вгору:

West Texas Intermediate (WTI) торгувався на рівні $67.04 (+0.09% за день)

Brent — $69.35 (+0.20%) станом на ранок вівторка

Економісти очікують, що зростання вартості енергоносіїв помітно вплине на Індекс споживчих цін США (CPI) за червень. За прогнозом Reuters, загальний показник зросте на 0.3% за місяць, піднявши річну інфляцію до 2.7%, найвищого рівня з лютого. Аналітики вважають головними рушіями цього зростання ціни на пальне та імпортовані товари.

Додаткові фактори інфляційного тиску

За даними Associated Press, нові мита, запроваджені адміністрацією Трампа на сталь, електроніку та товари для дому, вже почали впливати на споживачів, підвищуючи ціни на побутову техніку та меблі.

Деякі з цих цінових тисків можуть послабитись пізніше цього року, але вони, ймовірно, підвищуватимуть показники інфляції щонайменше ще два місяці.

Монетарна політика США

За інформацією MarketWatch, економіст Citigroup Вероніка Кларк зазначає, що Федеральна резервна система може все ж ухвалити рішення про зниження ставки у вересні, якщо енергетичні та торговельні чинники визнають тимчасовими.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com