Ціни на нафту зростають на тлі погроз Трампа щодо санкцій проти російської енергетики

Обновлено: Июль 30, 2025. Тэги: , , , , , ,

Ціни на нафту зростають на тлі погроз Трампа щодо санкцій проти російської енергетики

Ціни на нафту і бензин злетіли до багатотижневих максимумів через загрозу нових санкцій США проти російських енергоресурсів. Ринок стривожений можливістю дефіциту на тлі обмеженої резервної потужності ОПЕК+ та нових дій ЄС. Попри сезонне накопичення запасів, існує ризик різкого стрибка цін у разі реалізації «вторинних санкцій» США.

Геополітична напруга та санкційний тиск

  • +3.75% WTI і +3.51% RBOB бензин — реакція на заяви Трампа про санкції проти російської енергетики, якщо протягом 10 днів не буде припинення вогню в Україні.
  • ЄС схвалив новий пакет санкцій:
    • Відключення ще 20 російських банків від SWIFT
    • Обмеження на російські нафтопродукти, вироблені за межами рф
    • Санкції на 105 суден тіньового флоту рф (понад 400 загалом)
  • JPMorgan: у разі запровадження «вторинних санкцій» ринок не зможе проігнорувати вплив трицифрових тарифів на російську нафту.

Роль ОПЕК+ і баланс попиту-пропозиції

  • ОПЕК+ планує підвищити видобуток на 548 тис. барелів/день з 1 вересня — це вже третє поспіль щомісячне підвищення після:
    • Червень: +411 тис. барелів/день
    • Липень: +411 тис. барелів/день
    • Серпень: +548 тис. барелів/день (перевищує очікування у 411 тис.)
  • Саудівська Аравія сигналізує про готовність до подальших підвищень, щоб:
    • Понизити ціну
    • Покарати надвиробників (Казахстан, Ірак)
  • IEA: ринок перебуває в умовах надлишку — у IV кварталі очікується надлишок у 1,5% глобального споживання.

Ситуація з виробництвом і транспортом

  • Ірак готується відновити експорт 230 тис. б/д з курдського регіону через трубопровід Ірак–Туреччина, зупинений з березня 2023 р.
  • Танкерні запаси на 25 липня: зростання на +23% за тиждень до 84.99 млн барелів — сигнал надлишкової пропозиції.

Запаси та виробництво у США

  • Очікування на 24 липня:
    • Скорочення запасів сирої нафти: -2.6 млн барелів
    • Скорочення запасів бензину: -1.1 млн барелів
  • Запаси на 18 липня (EIA):
    • Сира нафта: -8.6% нижче середнього рівня за 5 років
    • Бензин: +0.2% вище середнього
    • Дистиляти: -18.5% нижче середнього
  • Видобуток США: -0.8% за тиждень, до 13.273 млн б/д (нижче максимуму грудня 2024 — 13.631 млн б/д).
  • Бурові установки: -7 одиниць за тиждень до 415, мінімум за 3.75 року. Пік був у грудні 2022 — 627 установок.

Висновки

  • Фундаментальні чинники демонструють конфлікт між загрозою дефіциту (санкції, обмежена потужність ОПЕК+, падіння видобутку США) і ризиком надлишку (накопичення запасів, зростання танкерних резервів, збільшення видобутку в Іраку).
  • Геополітика відіграє ключову роль у волатильності цін: санкції можуть призвести до короткострокового стрибка, навіть на тлі загального надлишку ресурсу.
  • Динаміка в серпні-вересні залежатиме від рішень ОПЕК+ у найближчі тижні, реакції рф на ультиматум США та фактичного рівня споживання у світі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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