Ціни на нафту зростають на тлі погроз Трампа щодо санкцій проти російської енергетики

Ціни на нафту і бензин злетіли до багатотижневих максимумів через загрозу нових санкцій США проти російських енергоресурсів. Ринок стривожений можливістю дефіциту на тлі обмеженої резервної потужності ОПЕК+ та нових дій ЄС. Попри сезонне накопичення запасів, існує ризик різкого стрибка цін у разі реалізації «вторинних санкцій» США.
Геополітична напруга та санкційний тиск
- +3.75% WTI і +3.51% RBOB бензин — реакція на заяви Трампа про санкції проти російської енергетики, якщо протягом 10 днів не буде припинення вогню в Україні.
- ЄС схвалив новий пакет санкцій:
- Відключення ще 20 російських банків від SWIFT
- Обмеження на російські нафтопродукти, вироблені за межами рф
- Санкції на 105 суден тіньового флоту рф (понад 400 загалом)
- JPMorgan: у разі запровадження «вторинних санкцій» ринок не зможе проігнорувати вплив трицифрових тарифів на російську нафту.
Роль ОПЕК+ і баланс попиту-пропозиції
- ОПЕК+ планує підвищити видобуток на 548 тис. барелів/день з 1 вересня — це вже третє поспіль щомісячне підвищення після:
- Червень: +411 тис. барелів/день
- Липень: +411 тис. барелів/день
- Серпень: +548 тис. барелів/день (перевищує очікування у 411 тис.)
- Саудівська Аравія сигналізує про готовність до подальших підвищень, щоб:
- Понизити ціну
- Покарати надвиробників (Казахстан, Ірак)
- IEA: ринок перебуває в умовах надлишку — у IV кварталі очікується надлишок у 1,5% глобального споживання.
Ситуація з виробництвом і транспортом
- Ірак готується відновити експорт 230 тис. б/д з курдського регіону через трубопровід Ірак–Туреччина, зупинений з березня 2023 р.
- Танкерні запаси на 25 липня: зростання на +23% за тиждень до 84.99 млн барелів — сигнал надлишкової пропозиції.
Запаси та виробництво у США
- Очікування на 24 липня:
- Скорочення запасів сирої нафти: -2.6 млн барелів
- Скорочення запасів бензину: -1.1 млн барелів
- Запаси на 18 липня (EIA):
- Сира нафта: -8.6% нижче середнього рівня за 5 років
- Бензин: +0.2% вище середнього
- Дистиляти: -18.5% нижче середнього
- Видобуток США: -0.8% за тиждень, до 13.273 млн б/д (нижче максимуму грудня 2024 — 13.631 млн б/д).
- Бурові установки: -7 одиниць за тиждень до 415, мінімум за 3.75 року. Пік був у грудні 2022 — 627 установок.
Висновки
- Фундаментальні чинники демонструють конфлікт між загрозою дефіциту (санкції, обмежена потужність ОПЕК+, падіння видобутку США) і ризиком надлишку (накопичення запасів, зростання танкерних резервів, збільшення видобутку в Іраку).
- Геополітика відіграє ключову роль у волатильності цін: санкції можуть призвести до короткострокового стрибка, навіть на тлі загального надлишку ресурсу.
- Динаміка в серпні-вересні залежатиме від рішень ОПЕК+ у найближчі тижні, реакції рф на ультиматум США та фактичного рівня споживання у світі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart
Замовити звіт по ринку