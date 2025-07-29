Нафта тримається біля $70 після тиску Трампа на росію: фундаментальні чинники ціноутворення

Світовий ринок нафти відреагував зростанням на політичний тиск з боку Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Нафта Brent торгується поблизу $70 за барель після зростання на 2,3% — на тлі очікувань дефіциту та сезонного попиту. Попри це, прогнози на другу половину року залишаються суперечливими через ризик надлишкової пропозиції від ОПЕК+ та геополітичні ризики.
Ключові фундаментальні фактори впливу на ринок нафти
- Політичний тиск з боку США: Дональд Трамп пригрозив «вторинними санкціями» у разі, якщо москва не укладе угоду про припинення вогню протягом 10–12 днів.
- Загроза перебоїв у постачанні: ринок розцінив таку заяву як ескалацію, що викликає побоювання щодо стабільності постачання.
- Динаміка котирувань: Brent тримається біля $70/барель після найбільшого зростання за два тижні — +2.3% за сесію.
- Спекулятивні настрої: опціони на підвищення цін на Brent переважають над опціонами на зниження — вперше за останні два тижні.
Зовнішньоекономічний тиск та санкції
- Новий пакет санкцій ЄС: введено обмеження проти індійської компанії Nayara Energy, яка зменшила переробку на НПЗ.
- Очікування на торговельні рішення США: дедлайн для зовнішньоекономічних угод — 1 серпня, що створює додаткову невизначеність.
Сезонний попит і прогноз балансу
- Зростання попиту влітку: споживання у Північній півкулі зростає через сезонні поїздки, що підтримує ціни.
- Обмежені запаси: у деяких регіонах фіксується нестача запасів, що підживлює ціни.
- Ризик перенасичення ринку: очікується надлишкова пропозиція у кінці року, якщо ОПЕК+ не змінить свою політику збільшення видобутку.
ОПЕК+ і очікування рішень
- Очікуване засідання: найближчим часом відбудеться зустріч ОПЕК+, де буде визначено квоти на вересень.
- Поточна стратегія: коаліція продовжує нарощувати видобуток, що може погіршити баланс попиту й пропозиції.
Логічні висновки
- Ринок залишається вразливим до геополітичних подій — особливо у зв’язку з війною в Україні та реакцією США.
- Сезонний попит та обмежені запаси можуть підтримувати ціни на рівні $68–71 у короткостроковій перспективі.
- Втім, перенасичення ринку на кінець року — реальна загроза, що може натиснути на котирування вниз, якщо ОПЕК+ не скоригує обсяги видобутку.
- Політична риторика має короткостроковий ціновий ефект, але не є сталим драйвером без супровідних фізичних змін у постачанні.
Джерело: Terminal
За матеріалами: bloomberg.com
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