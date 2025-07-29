Нафта тримається біля $70 після тиску Трампа на росію: фундаментальні чинники ціноутворення

Обновлено: Июль 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Нафта тримається біля $70 після тиску Трампа на росію: фундаментальні чинники ціноутворення

 

Світовий ринок нафти відреагував зростанням на політичний тиск з боку Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Нафта Brent торгується поблизу $70 за барель після зростання на 2,3% — на тлі очікувань дефіциту та сезонного попиту. Попри це, прогнози на другу половину року залишаються суперечливими через ризик надлишкової пропозиції від ОПЕК+ та геополітичні ризики.

Ключові фундаментальні фактори впливу на ринок нафти

  • Політичний тиск з боку США: Дональд Трамп пригрозив «вторинними санкціями» у разі, якщо москва не укладе угоду про припинення вогню протягом 10–12 днів.
  • Загроза перебоїв у постачанні: ринок розцінив таку заяву як ескалацію, що викликає побоювання щодо стабільності постачання.
  • Динаміка котирувань: Brent тримається біля $70/барель після найбільшого зростання за два тижні — +2.3% за сесію.
  • Спекулятивні настрої: опціони на підвищення цін на Brent переважають над опціонами на зниження — вперше за останні два тижні.

Зовнішньоекономічний тиск та санкції

  • Новий пакет санкцій ЄС: введено обмеження проти індійської компанії Nayara Energy, яка зменшила переробку на НПЗ.
  • Очікування на торговельні рішення США: дедлайн для зовнішньоекономічних угод — 1 серпня, що створює додаткову невизначеність.

Сезонний попит і прогноз балансу

  • Зростання попиту влітку: споживання у Північній півкулі зростає через сезонні поїздки, що підтримує ціни.
  • Обмежені запаси: у деяких регіонах фіксується нестача запасів, що підживлює ціни.
  • Ризик перенасичення ринку: очікується надлишкова пропозиція у кінці року, якщо ОПЕК+ не змінить свою політику збільшення видобутку.

ОПЕК+ і очікування рішень

  • Очікуване засідання: найближчим часом відбудеться зустріч ОПЕК+, де буде визначено квоти на вересень.
  • Поточна стратегія: коаліція продовжує нарощувати видобуток, що може погіршити баланс попиту й пропозиції.

Логічні висновки

  • Ринок залишається вразливим до геополітичних подій — особливо у зв’язку з війною в Україні та реакцією США.
  • Сезонний попит та обмежені запаси можуть підтримувати ціни на рівні $68–71 у короткостроковій перспективі.
  • Втім, перенасичення ринку на кінець року — реальна загроза, що може натиснути на котирування вниз, якщо ОПЕК+ не скоригує обсяги видобутку.
  • Політична риторика має короткостроковий ціновий ефект, але не є сталим драйвером без супровідних фізичних змін у постачанні.

Джерело: Terminal

За матеріалами: bloomberg.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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