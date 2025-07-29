Скандал навколо літака від Катару: юридичний документ під грифом таємниці

Позов до міністерства юстиції США через відмову надати юридичний меморандум про правомірність прийняття Дональдом Трампом розкішного літака за $400 млн загострює увагу до потенційного конфлікту інтересів і впливу на зовнішню політику США. Ситуація ілюструє небезпеку неформальних контактів політичної еліти з іноземними урядами — зокрема країнами, які мають стратегічну роль на енергетичних ринках.
Деталі подарунка
- Фінансова вартість подарунка: $400 млн — вартість Boeing 747-8, подарованого урядом Катару.
- Юридичний статус: У травні 2025 року генеральна прокурорка США Пем Бонді підписала меморандум, який визнав прийняття літака «юридично допустимим». Документ досі не оприлюднено.
- Затрати для платників податків: Очікувана вартість переобладнання літака в аналог Air Force One перевищить $1 млрд, при цьому завершення робіт прогнозується після завершення президентського терміну Трампа.
- Політичні ризики:
- Республіканський сенатор Тед Круз застеріг про ризики шпигунства та спостереження.
- Колишня послиня в ООН Ніккі Гейлі: «Отримання іноземних подарунків — це завжди загроза для нацбезпеки».
- Конгресмен Річі Торрес охарактеризував ситуацію як «летючу схему збагачення», що порушує Конституцію.
- Ймовірний конфлікт інтересів:
- Пем Бонді раніше працювала лобісткою в компанії, що представляла Катар.
- Літак був переданий одразу після завершення угоди між Trump Organization та Катаром про будівництво курорту біля Дохи.
- Проблема прозорості:
- Попри надання статусу прискореного розгляду, запит відповідно до FOIA не виконано понад два місяці.
- Мін’юст США попередив, що виконання запиту займе понад 600 днів.
Висновки
- Прийняття подарунка стратегічного значення від Катару може вплинути на зовнішню політику США, особливо в енергетичних переговорах на Близькому Сході.
- Небажання Мін’юсту оприлюднити меморандум ставить під сумнів легітимність рішень у сфері держуправління й підвищує ризик політичної нестабільності.
- Катар як ключовий гравець на нафтовому ринку отримує непрямий політичний вплив у США шляхом подарунків, що викликає занепокоєння щодо збереження балансу інтересів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Guardian
Замовити звіт по ринку