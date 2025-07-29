Скандал навколо літака від Катару: юридичний документ під грифом таємниці

Обновлено: Июль 29, 2025. Тэги: , , , , ,

Скандал навколо літака від Катару: юридичний документ під грифом таємниці

Позов до міністерства юстиції США через відмову надати юридичний меморандум про правомірність прийняття Дональдом Трампом розкішного літака за $400 млн загострює увагу до потенційного конфлікту інтересів і впливу на зовнішню політику США. Ситуація ілюструє небезпеку неформальних контактів політичної еліти з іноземними урядами — зокрема країнами, які мають стратегічну роль на енергетичних ринках.

Деталі подарунка

  • Фінансова вартість подарунка: $400 млн — вартість Boeing 747-8, подарованого урядом Катару.
  • Юридичний статус: У травні 2025 року генеральна прокурорка США Пем Бонді підписала меморандум, який визнав прийняття літака «юридично допустимим». Документ досі не оприлюднено.
  • Затрати для платників податків: Очікувана вартість переобладнання літака в аналог Air Force One перевищить $1 млрд, при цьому завершення робіт прогнозується після завершення президентського терміну Трампа.
  • Політичні ризики:
    • Республіканський сенатор Тед Круз застеріг про ризики шпигунства та спостереження.
    • Колишня послиня в ООН Ніккі Гейлі: «Отримання іноземних подарунків — це завжди загроза для нацбезпеки».
    • Конгресмен Річі Торрес охарактеризував ситуацію як «летючу схему збагачення», що порушує Конституцію.
  • Ймовірний конфлікт інтересів:
    • Пем Бонді раніше працювала лобісткою в компанії, що представляла Катар.
    • Літак був переданий одразу після завершення угоди між Trump Organization та Катаром про будівництво курорту біля Дохи.
  • Проблема прозорості:
    • Попри надання статусу прискореного розгляду, запит відповідно до FOIA не виконано понад два місяці.
    • Мін’юст США попередив, що виконання запиту займе понад 600 днів.

Висновки

  • Прийняття подарунка стратегічного значення від Катару може вплинути на зовнішню політику США, особливо в енергетичних переговорах на Близькому Сході.
  • Небажання Мін’юсту оприлюднити меморандум ставить під сумнів легітимність рішень у сфері держуправління й підвищує ризик політичної нестабільності.
  • Катар як ключовий гравець на нафтовому ринку отримує непрямий політичний вплив у США шляхом подарунків, що викликає занепокоєння щодо збереження балансу інтересів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: The Guardian

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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