Торгова угода США–ЄС: фундаментальні наслідки для енергетичного ринку

Обновлено: Июль 29, 2025. Тэги: , , , , ,

Торгова угода США–ЄС: фундаментальні наслідки для енергетичного ринку

 

Оголошена угода між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо тарифів і торгівлі має далекосяжні наслідки для нафтового та нафтопродуктового ринку. Основні рішення – зниження невизначеності, фіксація мит і диверсифікація енергопостачання – визначають вектор цінових очікувань у найближчі місяці.

Фундаментальні фактори впливу на нафтовий ринок

  • Угода між США та ЄС – підписано новий торговий договір, який охоплює щорічну торгівлю обсягом 1,7 трлн євро між економіками, що разом формують приблизно 44% світового ВВП.
  • Встановлення єдиного тарифу 15% на більшість товарів, включаючи автомобілі, напівпровідники, фармацевтику, знімає невизначеність для бізнесу та споживачів обох сторін.
  • Очікуване зростання закупівель енергоресурсів у СШАамериканська нафта та ядерне паливо будуть використовуватись для заміни російських енергоресурсів у структурі імпорту ЄС.

Очікуваний вплив на ціни на нафту та нафтопродукти

  • Зниження тарифної напруги між двома найбільшими ринками світу створює фундамент для зростання стабільності попиту.
  • Збільшення частки американської нафти на ринку ЄС може вплинути на логістику та ціноутворення Brent/WTI – очікується посилення конкуренції між джерелами.
  • Чітка політика диверсифікації дає сигнал про довгострокове зменшення залежності від російських постачань, що може тиснути на світові ціни в умовах надлишкової пропозиції.

Геоекономічні висновки

  • Угода доповнює політичну стабілізацію після саміту НАТО, формуючи нову архітектуру трансатлантичної безпеки, зокрема в енергетичній сфері.
  • Технологічна співпраця в галузі штучного інтелекту (AI-чіпи США для гігафабрик ЄС) сприяє зміцненню позицій у суміжних ринках, включно з енергетикою.
  • Європа відкриває ширший доступ для американських товарів – посилення торгового балансу може додатково активізувати попит на енергоносії у США.

Висновки

  • Угода США–ЄС задає новий стандарт у глобальній торгівлі, знижуючи ризики на нафтовому ринку та формуючи передумови для більш передбачуваних цінових сценаріїв.
  • Підвищення імпорту американської нафти до ЄС у короткостроковій перспективі може підтримати котирування WTI, тоді як Brent залишиться чутливим до змін обсягів російських постачань.
  • Довгостроковий ефект – нова тарифна політика і стратегія диверсифікації створюють умови для більш збалансованого й безпечного енергетичного майбутнього Європи.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Mint

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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