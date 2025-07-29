Ціни на нафту стабілізуються після зростання: очікування та фундаментальні чинники

Після понеділкового зростання ціни на нафту залишаються стабільними. Зміни зумовлені геополітичними ризиками, новими торговельними угодами США–ЄС, ймовірними санкціями проти російської нафти та очікуваннями щодо засідання ОПЕК+. Ринок уважно стежить за рішеннями Федеральної резервної системи США.
Фундаментальні фактори впливу на ціни на нафту
- Ціни станом на вівторок: WTI — $66,60 за барель (–$0,06; –0,09%), Brent — $70,00 (–$0,04; –0,06%)
- Зростання у понеділок: Brent підскочив більш ніж на 2,3%
Геополітичні чинники
- Скорочення дедлайну перемовин США–росія: з 50 до 10–12 днів. У разі провалу — 100% вторинні тарифи на імпорт російської нафти
- Ризики для ринків: Росія експортує понад 7 млн барелів на добу. Порушення експорту може знищити прогнозований профіцит ринку до 2026 року
- Можлива дестабілізація: основні імпортери — Китай, Індія, Туреччина — можуть зазнати санкційного тиску
Торговельні угоди та попит
- Угода США–ЄС: зниження експортних мит з 30% до 15% зменшує напругу у трансатлантичній торгівлі
- Зобов’язання ЄС: купити енергоносії з США на $750 млрд протягом наступних років
- Це підвищує довгострокові очікування попиту та підтримує інвестиційні настрої
Роль ОПЕК+
- Підготовка до саміту 3 серпня: ключовий комітет закликає до дотримання квот
- Можливість збільшення видобутку: на вересень обговорюється залежно від геополітичної ситуації
Макроекономічні складові
- Очікування засідання ФРС США: базова ставка ймовірно залишиться у діапазоні 4,25%–4,50%
- Тональність щодо інфляції та економічної стійкості вплине на очікування попиту на нафту
«Якщо санкції проти російської нафти будуть реалізовані, вони докорінно змінять баланс на світовому ринку енергоносіїв» — аналітики ING
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice