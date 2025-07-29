Ціни на нафту стабілізуються після зростання: очікування та фундаментальні чинники

Обновлено: Июль 29, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту стабілізуються після зростання: очікування та фундаментальні чинники

Після понеділкового зростання ціни на нафту залишаються стабільними. Зміни зумовлені геополітичними ризиками, новими торговельними угодами США–ЄС, ймовірними санкціями проти російської нафти та очікуваннями щодо засідання ОПЕК+. Ринок уважно стежить за рішеннями Федеральної резервної системи США.

Фундаментальні фактори впливу на ціни на нафту

  • Ціни станом на вівторок: WTI — $66,60 за барель (–$0,06; –0,09%), Brent — $70,00 (–$0,04; –0,06%)
  • Зростання у понеділок: Brent підскочив більш ніж на 2,3%

Геополітичні чинники

  • Скорочення дедлайну перемовин США–росія: з 50 до 10–12 днів. У разі провалу — 100% вторинні тарифи на імпорт російської нафти
  • Ризики для ринків: Росія експортує понад 7 млн барелів на добу. Порушення експорту може знищити прогнозований профіцит ринку до 2026 року
  • Можлива дестабілізація: основні імпортери — Китай, Індія, Туреччина — можуть зазнати санкційного тиску

Торговельні угоди та попит

  • Угода США–ЄС: зниження експортних мит з 30% до 15% зменшує напругу у трансатлантичній торгівлі
  • Зобов’язання ЄС: купити енергоносії з США на $750 млрд протягом наступних років
  • Це підвищує довгострокові очікування попиту та підтримує інвестиційні настрої

Роль ОПЕК+

  • Підготовка до саміту 3 серпня: ключовий комітет закликає до дотримання квот
  • Можливість збільшення видобутку: на вересень обговорюється залежно від геополітичної ситуації

Макроекономічні складові

  • Очікування засідання ФРС США: базова ставка ймовірно залишиться у діапазоні 4,25%–4,50%
  • Тональність щодо інфляції та економічної стійкості вплине на очікування попиту на нафту

«Якщо санкції проти російської нафти будуть реалізовані, вони докорінно змінять баланс на світовому ринку енергоносіїв» — аналітики ING

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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