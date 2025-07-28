Глобальні ціни на нафту: геополітичні ризики та вплив на Європу — EIA

Геополітика залишається головним драйвером цін, а Європа залежить від стабільності Brent та альтернативних маршрутів постачання. Аналіз прогнозу глобальних цін на нафту (2025–2026) з акцентом на вплив геополітики та європейський ринок. Ормузька протока — це артерія європейської енергетики: через неї транспортується 20% світової нафти. Будь-які загрози закриття протоки (як стрибок до $80/барель у червні) безпосередньо вдарять по енергобезпеці ЄС, яка вже під тиском через війну Росії в Україні.
Ключові показники цін (червень-липень 2025)
- Середня ціна Brent у 2H25: $66/барель (+$5 до попереднього прогнозу)
- Червневий пік: $80/барель (19 червня) vs $71/барель (12 червня)
- Поточний рівень: ~$68/барель (25 червня)
- Прогноз на 2025: $69/барель (+$3 до минуломісячного прогнозу)
- Прогноз на 2026: $58/барель
Вплив на європейський ринок
Європа, як основний імпортер нафти через Ормузьку протоку (20% глобальних поставок), особливо вразлива до геополітичних ризиків:
- Стрибок цін до $80/барель 19 червня безпосередньо вплинув на вартість імпорту для європейських країн
- Висока волатильність (68% 17 червня) ускладнює довгострокове планування енергетичних бюджетів
- Потенційні порушення постачання через Ормузьку протоку загрожують енергетичній безпеці ЄС
- Війна Росія-Україна залишається додатковим фактором ризику для європейського ринку
Фактори впливу на ціни
Геополітична премія за ризик
- Конфлікт Ізраїль-Іран (пікова волатильність 68%)
- Ризик закриття Ормузької протоки (20% світових поставок)
- Війна Росія-Україна (порівняння з піком волатильності у березні 2022)
Фундаментальні фактори
- Зростання запасів: +1.2 млн б/д у 1H25, очікується +0.9 млн б/д у 2H25
- Тиск на ціни: Очікується зниження до $58/барель у 2026 через надлишок
- Попит та пропозиція: Зростання видобутку поза OPEC+
Критична невизначеність
- Стабільність перемир’я Ізраїль-Іран
- Ескалація російсько-української війни
- Торгівельні переговори США
- Рішення OPEC+ щодо квот
Будь-який з цих факторів може викликати новий стрибок цін, що особливо небезпечно для енергозалежних європейських економік.
Хронологія подій (червень 2025)
- 12 червня: Ціна Brent — $71/барель
- 13 червня: Удар Ізраїля по Ірану
- 17 червня: Пік волатильності — 68%
- 19 червня: Пік цін — $80/барель
- 25 червня: Ціна падає до $68/барель після перемир’я
Джерело: Terminal