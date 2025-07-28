Глобальні ціни на нафту: геополітичні ризики та вплив на Європу — EIA

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Глобальні ціни на нафту: геополітичні ризики та вплив на Європу — EIA

Геополітика залишається головним драйвером цін, а Європа залежить від стабільності Brent та альтернативних маршрутів постачання. Аналіз прогнозу глобальних цін на нафту (2025–2026) з акцентом на вплив геополітики та європейський ринок. Ормузька протока — це артерія європейської енергетики: через неї транспортується 20% світової нафти. Будь-які загрози закриття протоки (як стрибок до $80/барель у червні) безпосередньо вдарять по енергобезпеці ЄС, яка вже під тиском через війну Росії в Україні.

Ключові показники цін (червень-липень 2025)

  • Середня ціна Brent у 2H25: $66/барель (+$5 до попереднього прогнозу)
  • Червневий пік: $80/барель (19 червня) vs $71/барель (12 червня)
  • Поточний рівень: ~$68/барель (25 червня)
  • Прогноз на 2025: $69/барель (+$3 до минуломісячного прогнозу)
  • Прогноз на 2026: $58/барель

Вплив на європейський ринок

Європа, як основний імпортер нафти через Ормузьку протоку (20% глобальних поставок), особливо вразлива до геополітичних ризиків:

  • Стрибок цін до $80/барель 19 червня безпосередньо вплинув на вартість імпорту для європейських країн
  • Висока волатильність (68% 17 червня) ускладнює довгострокове планування енергетичних бюджетів
  • Потенційні порушення постачання через Ормузьку протоку загрожують енергетичній безпеці ЄС
  • Війна Росія-Україна залишається додатковим фактором ризику для європейського ринку

Фактори впливу на ціни

Геополітична премія за ризик

  • Конфлікт Ізраїль-Іран (пікова волатильність 68%)
  • Ризик закриття Ормузької протоки (20% світових поставок)
  • Війна Росія-Україна (порівняння з піком волатильності у березні 2022)

Фундаментальні фактори

  • Зростання запасів: +1.2 млн б/д у 1H25, очікується +0.9 млн б/д у 2H25
  • Тиск на ціни: Очікується зниження до $58/барель у 2026 через надлишок
  • Попит та пропозиція: Зростання видобутку поза OPEC+

Критична невизначеність

  • Стабільність перемир’я Ізраїль-Іран
  • Ескалація російсько-української війни
  • Торгівельні переговори США
  • Рішення OPEC+ щодо квот

Будь-який з цих факторів може викликати новий стрибок цін, що особливо небезпечно для енергозалежних європейських економік.

Хронологія подій (червень 2025)

  • 12 червня: Ціна Brent — $71/барель
  • 13 червня: Удар Ізраїля по Ірану
  • 17 червня: Пік волатильності — 68%
  • 19 червня: Пік цін — $80/барель
  • 25 червня: Ціна падає до $68/барель після перемир’я

Джерело: Terminal

За матеріалами: EIA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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