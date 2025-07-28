Ціни на нафту зростають на 2,5% після рішення ОПЕК+ зберегти обсяги видобутку

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціни на нафту зростають на 2,5% після рішення ОПЕК+ зберегти обсяги видобутку

На тлі збереження чинної політики видобутку країнами ОПЕК+ світові ціни на нафту продемонстрували зростання на 2,5%. Прогноз на другу половину 2025 року ґрунтується на обережному балансі попиту, обмеженої пропозиції та ризиків, пов’язаних із дотриманням домовленостей окремими учасниками альянсу.

Стратегія ОПЕК+: стабільність передусім

  • ОПЕК+ залишила чинною політику видобутку на 61-му засіданні Спільного міністерського моніторингового комітету (JMMC).
  • Підтверджено поступове згортання добровільних скорочень у розмірі 2,2 млн барелів на добу, що триває з початку року.
  • На серпень 2025 року заплановане збільшення видобутку на 548 тис. барелів на добу, однак виконання зобов’язань є нерівномірним.
  • Дедлайн для країн, які не виконали свої обіцянки, — 18 серпня. Вони мають надати компенсаційні плани щодо відставання.

Ризики недотримання домовленостей

  • JMMC визнав нерівномірність виконання квот окремими країнами, що послаблює ефект оголошених змін.
  • Комітет наголосив, що не ухвалює рішень про обсяги видобутку, а лише здійснює моніторинг — сигнал ринку про обмежений потенціал оперативного впливу.

Перспективи попиту: стабільні, але не без загроз

  • Внутрішній прогноз ОПЕК вказує на стійкий попит у другій половині 2025 року.
  • Втім, існують ризики: слабкі макроекономічні дані, нижча, ніж очікувалося, динаміка економіки Китаю і зростання частки електромобілів.

Очікування ринку

  • Найближчий контрольний пункт — 1 жовтня, коли відбудеться наступне засідання JMMC.
  • До того часу ринок стежитиме за фактичним постачанням та рівнем дотримання квот, що може вплинути на цінову динаміку.

«Країни, що не виконали обіцяні скорочення, мають до 18 серпня подати оновлені компенсаційні плани» — витяг з рішення JMMC

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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