Австралія інвестує в виробництво авіаційного пального з метанолу

Компанія HAMR Energy готує масштабний проєкт виробництва сталого авіаційного пального (SAF) на основі метанолу, що може стати важливим фактором для довгострокових прогнозів цін на нафту та нафтопродукти, з огляду на зростаючу конкуренцію з боку альтернативних палив.
1. Інвестиції та плани реалізації
- Обсяг виробництва: 25 млн літрів SAF на рік
- Початок будівництва: 2027 рік
- Введення в експлуатацію: очікується у 2030 році
- Бюджет проєкту: від 700 до 800 млн австралійських доларів (еквівалент $459–525 млн)
- Локації: потенційно — Південна Австралія або Вікторія
2. Сировинна база
- 300 тис. тонн на рік метанолу з відходів лісової промисловості
- Зелений водень з проєкту Portland Renewable Fuels
- Технологія: метанол-до-реактивного пального (methanol-to-jet)
3. Вплив на авіаційний сектор
- Потенціал декарбонізації до 3,5 млн перельотів економ-класу між Сіднеєм і Мельбурном щороку
- Підтримка цілей скорочення викидів: авіакомпанія Qantas планує досягти 10% SAF у паливній суміші до 2030 року
- На цей момент імпорт реактивного пального: близько 139 тис. барелів на добу
4. Фундаментальні фактори впливу на нафтопродукти
- Попит на SAF: стимулює розвиток альтернатив, знижуючи залежність від викопного пального
- Інфраструктурні проєкти: підтримка урядових і корпоративних ініціатив прискорює запуск SAF-виробництва
- Конкуренція з нафтою: SAF може витісняти частину попиту на традиційне авіапальне, що довгостроково тисне на нафтові котирування
5. Ринок
- SAF-проєкти також розвиваються в інших частинах Австралії: Jet Zero у Квінсленді, Licella — з біомаси
- Метанольний сегмент поки уповільнився: проєкти в Тасманії досі не досягли остаточного інвестиційного рішення
- Висновок: Очікуване зростання SAF-пропозиції з 2030 року може трансформувати структуру попиту на авіаційне пальне
Висновки
- Фундаментальні фактори — як-от підтримка на рівні держави, розвиток технологій SAF та декарбонізаційні зобов’язання — формують нову конкурентну реальність для традиційного нафтового сектору
- Очікувана стабілізація чи зниження попиту на традиційне реактивне пальне після 2030 року потенційно посилить тиск на нафтові котирування
- Поточний імпорт в обсязі 139 тис. барелів/день — ключовий орієнтир для вимірювання ефекту заміщення SAF
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media