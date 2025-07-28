Австралія інвестує в виробництво авіаційного пального з метанолу

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , ,

Австралія інвестує в виробництво авіаційного пального з метанолу

Компанія HAMR Energy готує масштабний проєкт виробництва сталого авіаційного пального (SAF) на основі метанолу, що може стати важливим фактором для довгострокових прогнозів цін на нафту та нафтопродукти, з огляду на зростаючу конкуренцію з боку альтернативних палив.

1. Інвестиції та плани реалізації

  • Обсяг виробництва: 25 млн літрів SAF на рік
  • Початок будівництва: 2027 рік
  • Введення в експлуатацію: очікується у 2030 році
  • Бюджет проєкту: від 700 до 800 млн австралійських доларів (еквівалент $459–525 млн)
  • Локації: потенційно — Південна Австралія або Вікторія

2. Сировинна база

  • 300 тис. тонн на рік метанолу з відходів лісової промисловості
  • Зелений водень з проєкту Portland Renewable Fuels
  • Технологія: метанол-до-реактивного пального (methanol-to-jet)

3. Вплив на авіаційний сектор

  • Потенціал декарбонізації до 3,5 млн перельотів економ-класу між Сіднеєм і Мельбурном щороку
  • Підтримка цілей скорочення викидів: авіакомпанія Qantas планує досягти 10% SAF у паливній суміші до 2030 року
  • На цей момент імпорт реактивного пального: близько 139 тис. барелів на добу

4. Фундаментальні фактори впливу на нафтопродукти

  • Попит на SAF: стимулює розвиток альтернатив, знижуючи залежність від викопного пального
  • Інфраструктурні проєкти: підтримка урядових і корпоративних ініціатив прискорює запуск SAF-виробництва
  • Конкуренція з нафтою: SAF може витісняти частину попиту на традиційне авіапальне, що довгостроково тисне на нафтові котирування

5. Ринок

  • SAF-проєкти також розвиваються в інших частинах Австралії: Jet Zero у Квінсленді, Licella — з біомаси
  • Метанольний сегмент поки уповільнився: проєкти в Тасманії досі не досягли остаточного інвестиційного рішення
  • Висновок: Очікуване зростання SAF-пропозиції з 2030 року може трансформувати структуру попиту на авіаційне пальне

Висновки

  • Фундаментальні фактори — як-от підтримка на рівні держави, розвиток технологій SAF та декарбонізаційні зобов’язання — формують нову конкурентну реальність для традиційного нафтового сектору
  • Очікувана стабілізація чи зниження попиту на традиційне реактивне пальне після 2030 року потенційно посилить тиск на нафтові котирування
  • Поточний імпорт в обсязі 139 тис. барелів/день — ключовий орієнтир для вимірювання ефекту заміщення SAF

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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