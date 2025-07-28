Ціни на нафту: між оптимізмом ринку та ризиком профіциту

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту: між оптимізмом ринку та ризиком профіциту

Нафтовий ринок входить у фазу стратегічної невизначеності. Попри короткочасне зростання котирувань Brent на фоні торгових домовленостей США та ЄС, фундаментальні фактори тиснуть на ціни, формуючи ризики зниження нижче $66 за барель. У фокусі — очікуване завершення сезону високого попиту, активність ОПЕК+ та статистика з економіки США і Китаю.

Фундаментальні фактори впливу на ринок

  • Зростання цін: Brent +2,62%, WTI (CL) +2,59% — реакція на угоду між США та ЄС.
  • Фактор ризику: перехід до профіциту пропозиції після завершення сезону літнього попиту.
  • Технічний аспект: пробиття висхідного тренду з травня — підвищення ризику спаду до $65–66 за барель.

Графік очікуваних подій: критичні точки впливу

  • 28 липня: торгові перемовини США–Китай у Стокгольмі.
  • 29 липня: звіт API щодо запасів нафти у США; засідання комітету ОПЕК+.
  • 30 липня: рішення ФРС щодо облікової ставки; ВВП США за ІІ квартал.
  • 31 липня – 1 серпня: експірація ф’ючерсів на нафту на біржах ICE.
  • 2–3 серпня: рішення ОПЕК+ щодо видобутку у вересні.

Торгові угоди: стратегічна зміна балансу

  • ЄС погодився: закупити енергоносії США на $750 млрд.
  • Додатково: інвестувати $600 млрд у США, відкрити ринки для торгівлі без мит.
  • Обмеження: 50%-мито на сталь та алюміній з ЄС зберігається.

Військово-геополітичні ризики

  • Йеменські хусити: оголошено про атаки на судна, пов’язані з ізраїльськими портами.
  • Індія: танкер з російською нафтою був перенаправлений, покупцем виступила HPCL-Mittal Energy Ltd.

Спекулятивна активність: сигнали обережності

  • Хедж-фонди: скорочення «довгих» позицій по нафті — ознака зміни очікувань.

Бурова активність у США: зниження пропозиції

  • -2 бурових установки за тиждень (Baker Hughes).
  • 12-е скорочення за 13 тижнів.
  • Кількість нафтових бурових: найнижча з вересня 2021 року.

ОПЕК+: стратегія на вересень

  • ING прогнозує: повне повернення 2,2 млн бар./добу на ринок до кінця вересня.
  • У вересні: +280 тис. бар./добу — очікуване збільшення обсягів.
  • Ризик: ОПЕК+ може діяти агресивніше, якщо попит відновлюватиметься.

Джерело: Terminal

За матеріалами: investing.com

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2150)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: