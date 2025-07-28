Ціни на нафту: між оптимізмом ринку та ризиком профіциту

Нафтовий ринок входить у фазу стратегічної невизначеності. Попри короткочасне зростання котирувань Brent на фоні торгових домовленостей США та ЄС, фундаментальні фактори тиснуть на ціни, формуючи ризики зниження нижче $66 за барель. У фокусі — очікуване завершення сезону високого попиту, активність ОПЕК+ та статистика з економіки США і Китаю.
Фундаментальні фактори впливу на ринок
- Зростання цін: Brent +2,62%, WTI (CL) +2,59% — реакція на угоду між США та ЄС.
- Фактор ризику: перехід до профіциту пропозиції після завершення сезону літнього попиту.
- Технічний аспект: пробиття висхідного тренду з травня — підвищення ризику спаду до $65–66 за барель.
Графік очікуваних подій: критичні точки впливу
- 28 липня: торгові перемовини США–Китай у Стокгольмі.
- 29 липня: звіт API щодо запасів нафти у США; засідання комітету ОПЕК+.
- 30 липня: рішення ФРС щодо облікової ставки; ВВП США за ІІ квартал.
- 31 липня – 1 серпня: експірація ф’ючерсів на нафту на біржах ICE.
- 2–3 серпня: рішення ОПЕК+ щодо видобутку у вересні.
Торгові угоди: стратегічна зміна балансу
- ЄС погодився: закупити енергоносії США на $750 млрд.
- Додатково: інвестувати $600 млрд у США, відкрити ринки для торгівлі без мит.
- Обмеження: 50%-мито на сталь та алюміній з ЄС зберігається.
Військово-геополітичні ризики
- Йеменські хусити: оголошено про атаки на судна, пов’язані з ізраїльськими портами.
- Індія: танкер з російською нафтою був перенаправлений, покупцем виступила HPCL-Mittal Energy Ltd.
Спекулятивна активність: сигнали обережності
- Хедж-фонди: скорочення «довгих» позицій по нафті — ознака зміни очікувань.
Бурова активність у США: зниження пропозиції
- -2 бурових установки за тиждень (Baker Hughes).
- 12-е скорочення за 13 тижнів.
- Кількість нафтових бурових: найнижча з вересня 2021 року.
ОПЕК+: стратегія на вересень
- ING прогнозує: повне повернення 2,2 млн бар./добу на ринок до кінця вересня.
- У вересні: +280 тис. бар./добу — очікуване збільшення обсягів.
- Ризик: ОПЕК+ може діяти агресивніше, якщо попит відновлюватиметься.
Джерело: Terminal
За матеріалами: investing.com