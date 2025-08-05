Трамп погрожує Індії підвищенням мит через імпорт нафти з росії

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Трамп погрожує Індії підвищенням мит через імпорт нафти з росії

Президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на індійський експорт до США через активні закупівлі російської нафти. За словами Трампа, Індія не лише масово купує нафту з рф, а й перепродує її на відкритому ринку з високим прибутком. Цей крок може мати наслідки для глобального нафтового ринку, особливо в частині торгівлі, цін і геополітичної напруги між ключовими гравцями.

Інтелектуальна карта: Наслідки загрози нових мит США проти Індії

1. Суть заяви Трампа

  • Президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на індійський експорт до США.
  • Причина — закупівлі Індією «величезних обсягів» російської нафти.
  • Трамп звинуватив Індію у тому, що вона перепродує російську нафту на відкритому ринку з великим прибутком.

2. Геополітична складова

  • Трамп заявив:

    «Індія не зважає, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини.» — Дональд Трамп

  • Індія у відповідь назвала дії США необґрунтованими, що поглиблює економічне та політичне протистояння.
  • Конфлікт між двома провідними економіками світу переноситься в енергетичну площину, з ризиком для стабільності ринку.

3. Потенційний вплив на нафтовий ринок

  • Погрози США можуть вплинути на потоки нафти з рф через Індію, яка є одним з найбільших імпортерів.
  • У разі обмеження таких операцій — пропозиція нафти на глобальному ринку може скоротитись, що може вплинути на котирування.
  • Водночас, подібні дії підвищують ризик фрагментації ринку нафти на «санкційні» та «обхідні» канали.

4. Торговельно-економічні наслідки

  • Підвищення мит США може знизити обсяг індійського експорту до Сполучених Штатів, викликавши відповідні кроки з боку Індії.
  • Це створює ризики для глобальної торгівлі нафтовими продуктами, особливо в умовах триваючих геополітичних напружень.

Джерело: Terminal

За матеріалами: bloomberg.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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