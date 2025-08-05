Трамп погрожує Індії підвищенням мит через імпорт нафти з росії

Президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на індійський експорт до США через активні закупівлі російської нафти. За словами Трампа, Індія не лише масово купує нафту з рф, а й перепродує її на відкритому ринку з високим прибутком. Цей крок може мати наслідки для глобального нафтового ринку, особливо в частині торгівлі, цін і геополітичної напруги між ключовими гравцями.
Інтелектуальна карта: Наслідки загрози нових мит США проти Індії
1. Суть заяви Трампа
- Президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво підвищити мита на індійський експорт до США.
- Причина — закупівлі Індією «величезних обсягів» російської нафти.
- Трамп звинуватив Індію у тому, що вона перепродує російську нафту на відкритому ринку з великим прибутком.
2. Геополітична складова
- Трамп заявив:
«Індія не зважає, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини.» — Дональд Трамп
- Індія у відповідь назвала дії США необґрунтованими, що поглиблює економічне та політичне протистояння.
- Конфлікт між двома провідними економіками світу переноситься в енергетичну площину, з ризиком для стабільності ринку.
3. Потенційний вплив на нафтовий ринок
- Погрози США можуть вплинути на потоки нафти з рф через Індію, яка є одним з найбільших імпортерів.
- У разі обмеження таких операцій — пропозиція нафти на глобальному ринку може скоротитись, що може вплинути на котирування.
- Водночас, подібні дії підвищують ризик фрагментації ринку нафти на «санкційні» та «обхідні» канали.
4. Торговельно-економічні наслідки
- Підвищення мит США може знизити обсяг індійського експорту до Сполучених Штатів, викликавши відповідні кроки з боку Індії.
- Це створює ризики для глобальної торгівлі нафтовими продуктами, особливо в умовах триваючих геополітичних напружень.
Джерело: Terminal
За матеріалами: bloomberg.com