Goldman Sachs підтвердив прогноз цін на нафту Brent, але попередив про ризики для попиту

Інвестиційний банк Goldman Sachs зберіг свій базовий прогноз на нафту Brent на рівні $64 за барель у IV кварталі 2025 року та $56 у 2026 році. Водночас аналітики вказують на зростання ризиків, пов’язаних із санкційним тиском на росію та Іран, підвищенням тарифів у США і можливим уповільненням економіки. Рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти у вересні також вплине на баланс попиту й пропозиції.
Світовий ринок нафти під тиском геополітики
1. Прогноз цін на нафту
- Goldman Sachs зберігає базовий прогноз середньої ціни нафти Brent на рівні $64 за барель у IV кварталі 2025 року та $56 у 2026 році.
- Цей прогноз враховує поточну динаміку ринку та очікування щодо пропозиції й попиту.
2. Висхідні ризики: санкції проти рф та Ірану
- Goldman вказує на потенційне зростання цін через посилення санкцій проти рф та Ірану.
- Швидше, ніж очікувалося, вичерпання резервних потужностей також створює додатковий тиск на цінові прогнози.
- Водночас ключові покупці — Китай та Індія — залишаються активними, що обмежує ризики різких зривів постачання з рф.
3. Низхідні ризики: попит та макроекономіка США
- Goldman прогнозує середньорічне зростання попиту на нафту на 800 тис. барелів на добу у 2025–2026 роках.
- Проте існує ризик зниження цього попиту через:
- підвищення тарифів у США
- загрозу додаткових «вторинних» тарифів
- слабкі макроекономічні дані в США, що свідчать про зростання нижче потенціалу
- Goldman попереджає про зростання ймовірності рецесії в США протягом 12 місяців.
4. Політика ОПЕК+: збільшення видобутку
- ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток нафти у вересні на 547 тис. барелів на добу.
- Це останнє з ряду рішень, спрямованих на відновлення частки ринку.
- Goldman очікує, що після вересня квоти ОПЕК+ залишаться незмінними через:
- прискорення накопичення комерційних запасів в країнах ОЕСР
- сезонне зниження попиту
5. Актуальні котирування
- На момент 01:15 GMT ціна Brent становила $69,27/барель, а WTI — $66,96/барель.
6. Локальні сигнали: Індія зменшує закупівлі
- Державні нафтопереробники Індії припинили закупівлі російської нафти протягом останнього тижня.
- Причина — звуження розміру знижок та попередження Дональда Трампа щодо купівлі пального з москви.
Джерело: Terminal
За матеріалами: reuters.com