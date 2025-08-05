Goldman Sachs підтвердив прогноз цін на нафту Brent, але попередив про ризики для попиту

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Goldman Sachs підтвердив прогноз цін на нафту Brent, але попередив про ризики для попиту

Інвестиційний банк Goldman Sachs зберіг свій базовий прогноз на нафту Brent на рівні $64 за барель у IV кварталі 2025 року та $56 у 2026 році. Водночас аналітики вказують на зростання ризиків, пов’язаних із санкційним тиском на росію та Іран, підвищенням тарифів у США і можливим уповільненням економіки. Рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти у вересні також вплине на баланс попиту й пропозиції.

Світовий ринок нафти під тиском геополітики

1. Прогноз цін на нафту

  • Goldman Sachs зберігає базовий прогноз середньої ціни нафти Brent на рівні $64 за барель у IV кварталі 2025 року та $56 у 2026 році.
  • Цей прогноз враховує поточну динаміку ринку та очікування щодо пропозиції й попиту.

2. Висхідні ризики: санкції проти рф та Ірану

  • Goldman вказує на потенційне зростання цін через посилення санкцій проти рф та Ірану.
  • Швидше, ніж очікувалося, вичерпання резервних потужностей також створює додатковий тиск на цінові прогнози.
  • Водночас ключові покупці — Китай та Індія — залишаються активними, що обмежує ризики різких зривів постачання з рф.

3. Низхідні ризики: попит та макроекономіка США

  • Goldman прогнозує середньорічне зростання попиту на нафту на 800 тис. барелів на добу у 2025–2026 роках.
  • Проте існує ризик зниження цього попиту через:
    • підвищення тарифів у США
    • загрозу додаткових «вторинних» тарифів
    • слабкі макроекономічні дані в США, що свідчать про зростання нижче потенціалу
  • Goldman попереджає про зростання ймовірності рецесії в США протягом 12 місяців.

4. Політика ОПЕК+: збільшення видобутку

  • ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток нафти у вересні на 547 тис. барелів на добу.
  • Це останнє з ряду рішень, спрямованих на відновлення частки ринку.
  • Goldman очікує, що після вересня квоти ОПЕК+ залишаться незмінними через:
    • прискорення накопичення комерційних запасів в країнах ОЕСР
    • сезонне зниження попиту

5. Актуальні котирування

  • На момент 01:15 GMT ціна Brent становила $69,27/барель, а WTI — $66,96/барель.

6. Локальні сигнали: Індія зменшує закупівлі

  • Державні нафтопереробники Індії припинили закупівлі російської нафти протягом останнього тижня.
  • Причина — звуження розміру знижок та попередження Дональда Трампа щодо купівлі пального з москви.

Джерело: Terminal

За матеріалами: reuters.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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