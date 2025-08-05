Китай активізує нафтохімію: ринок нафти змінює орієнтири

Обновлено: Август 05, 2025.

Китай активізує нафтохімію: ринок нафти змінює орієнтири

Попри зниження загального попиту на нафту в Китаї у II кварталі 2025 року, нафта як сировина для нафтохімії виходить на перший план. Це вже вплинуло на ціни легких сортів, зокрема Brent і WTI, які в кінці липня зросли до максимумів, але відкотилися на початку серпня.

Китай дедалі активніше впливає на структуру попиту на ринку нафти.

1. Падіння загального попиту, але не всюди

  • –450 тис. барелів/день — падіння річного попиту в II кв. 2025 р. в Китаї (до II кв. 2024 р.).
  • Основна причина — слабкі маржі на дизель і бензин.
  • Висновок: Традиційне пальне відступає, що формує нову структуру споживання нафти в КНР і за її межами.

2. Нафта (naphtha) як стабілізатор попиту — і ціни

  • Попит на нафту залишився високим через стабільну роботу нафтохімічних установок (crackers).
  • +6% у 2025 і +8,6% у 2026 — прогноз зростання попиту на нафту в Китаї (IEA).
  • Реакція ринку: Нафта марки Brent зросла з $68,69 (22.07) до $72,74 (30.07).
  • WTI за той же період зросла з $65,37 до $70,36.
  • Висновок: Стриманий, але потужний попит з боку нафтохімії сприяв липневому зростанню котирувань.

3. Імпорт і квоти: КНР націлюється на сировину

  • 6 млн т імпортовано у січні–травні 2025 р. — +22,8% р/р.
  • Очікування до кінця року — 16–17 млн т.
  • 24 млн т — нова імпортна квота (раніше 12,3 млн т).
  • Причина: зниження доступності альтернатив (LPG, етан) через перебої в США.
  • Наслідок: активізація імпорту з Близького Сходу і Південно-Східної Азії.

4. Зв’язки між попитом, логістикою та цінами

  • Зростання попиту на нафту в КНР → підвищення премій на легкі фракції → зростання котирувань Brent і WTI в кінці липня.
  • Падіння попиту на дизель і бензин → тиск на маржинальність → зсув інвестицій у нафтохімію.
  • Ризики постачання LPG з США → імпорт нафти як заміна → вплив на структуру глобального ринку.
  • Падіння Brent і WTI з 1 по 4 серпня (Brent з $71,89 до $68,62, WTI з $69,89 до $66,15) → фіксація прибутку після піку на тлі макрослабкості.

5. Ціни й доступність: премія за легкість

  • Легкі сорти нафти зросли в ціні через високий попит нових crackers.
  • Наявність премій — свідчення структурного дефіциту легкої нафтової сировини.
  • Висновок: Naphtha стає індикатором стійкого попиту та підвищеної конкуренції за легкі фракції.

6. Очікування до кінця 2025 року: більше хімії — менше пального

  • Аналітики прогнозують, що нафтохімія залишиться потужним драйвером попиту у Китаї до кінця року.
  • Очікуване зниження постачання LPG з США може посилити імпорт нафти.
  • При подальшому зростанні нафтохімічного попиту Китай може створити стійкий ціновий фундамент для Brent вище $70.
  • Ризик: якщо макроекономіка Китаю уповільниться — Brent може впасти нижче $67, як це сталося 4 серпня.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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