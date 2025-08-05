Китай активізує нафтохімію: ринок нафти змінює орієнтири

Попри зниження загального попиту на нафту в Китаї у II кварталі 2025 року, нафта як сировина для нафтохімії виходить на перший план. Це вже вплинуло на ціни легких сортів, зокрема Brent і WTI, які в кінці липня зросли до максимумів, але відкотилися на початку серпня.
Китай дедалі активніше впливає на структуру попиту на ринку нафти.
1. Падіння загального попиту, але не всюди
- –450 тис. барелів/день — падіння річного попиту в II кв. 2025 р. в Китаї (до II кв. 2024 р.).
- Основна причина — слабкі маржі на дизель і бензин.
- Висновок: Традиційне пальне відступає, що формує нову структуру споживання нафти в КНР і за її межами.
2. Нафта (naphtha) як стабілізатор попиту — і ціни
- Попит на нафту залишився високим через стабільну роботу нафтохімічних установок (crackers).
- +6% у 2025 і +8,6% у 2026 — прогноз зростання попиту на нафту в Китаї (IEA).
- Реакція ринку: Нафта марки Brent зросла з $68,69 (22.07) до $72,74 (30.07).
- WTI за той же період зросла з $65,37 до $70,36.
- Висновок: Стриманий, але потужний попит з боку нафтохімії сприяв липневому зростанню котирувань.
3. Імпорт і квоти: КНР націлюється на сировину
- 6 млн т імпортовано у січні–травні 2025 р. — +22,8% р/р.
- Очікування до кінця року — 16–17 млн т.
- 24 млн т — нова імпортна квота (раніше 12,3 млн т).
- Причина: зниження доступності альтернатив (LPG, етан) через перебої в США.
- Наслідок: активізація імпорту з Близького Сходу і Південно-Східної Азії.
4. Зв’язки між попитом, логістикою та цінами
- Зростання попиту на нафту в КНР → підвищення премій на легкі фракції → зростання котирувань Brent і WTI в кінці липня.
- Падіння попиту на дизель і бензин → тиск на маржинальність → зсув інвестицій у нафтохімію.
- Ризики постачання LPG з США → імпорт нафти як заміна → вплив на структуру глобального ринку.
- Падіння Brent і WTI з 1 по 4 серпня (Brent з $71,89 до $68,62, WTI з $69,89 до $66,15) → фіксація прибутку після піку на тлі макрослабкості.
5. Ціни й доступність: премія за легкість
- Легкі сорти нафти зросли в ціні через високий попит нових crackers.
- Наявність премій — свідчення структурного дефіциту легкої нафтової сировини.
- Висновок: Naphtha стає індикатором стійкого попиту та підвищеної конкуренції за легкі фракції.
6. Очікування до кінця 2025 року: більше хімії — менше пального
- Аналітики прогнозують, що нафтохімія залишиться потужним драйвером попиту у Китаї до кінця року.
- Очікуване зниження постачання LPG з США може посилити імпорт нафти.
- При подальшому зростанні нафтохімічного попиту Китай може створити стійкий ціновий фундамент для Brent вище $70.
- Ризик: якщо макроекономіка Китаю уповільниться — Brent може впасти нижче $67, як це сталося 4 серпня.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com