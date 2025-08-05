ОПЕК+ збільшує видобуток нафти: чи знизяться ціни на бензин?

Вісім країн ОПЕК+ оголосили про збільшення видобутку нафти на 547 тис. барелів на добу у вересні 2025 року. Це продовження серпневого підвищення на 548 тис. барелів і дострокове завершення добровільного скорочення, введеного у 2023 році. Рішення базується на стабільному економічному прогнозі та низьких запасах нафти. Очікується, що це може знизити світові ціни на нафту та бензин, хоча ринок залишається вразливим до політичних ризиків, пов’язаних із росією та Китаєм.
Ринок нафти й нафтопродуктів
1. Рішення про збільшення видобутку
- Вісім країн ОПЕК+ — Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман — підвищать видобуток нафти у вересні 2025 року на 547 тис. барелів на добу.
- Це дострокове завершення добровільних скорочень, запроваджених у листопаді 2023 року і спочатку запланованих до вересня 2026 року.
- У серпні 2025 року вже відбулося попереднє збільшення видобутку на 548 тис. барелів на добу.
2. Мотивація та ринкові умови
- Рішення ухвалено з огляду на стабільний глобальний економічний прогноз та низький рівень нафтових запасів.
- Мета — стабілізувати ринок і реагувати на можливі ризики дефіциту пального.
- ОПЕК+ залишає за собою право призупинити або скасувати збільшення залежно від розвитку ситуації.
3. Потенційний вплив на ціни
- Теоретично зростання пропозиції сприяє зниженню цін на нафту та бензин.
- Втім, Brent торгується поблизу $70 за барель, що може бути пов’язано з ризиком втрати російського ресурсу та зростанням запасів нафти в Китаї.
4. Геополітичні ризики
- Президент США Дональд Трамп може запровадити “вторинні тарифи” на покупців російської нафти, якщо кремль не погодиться на мирну угоду з Україною до 7 серпня.
- Цей фактор підтримує високі ціни, попри збільшення пропозиції з боку ОПЕК+.
5. Наступні дії ОПЕК+
- Наступна зустріч країн ОПЕК+ запланована на 7 вересня 2025 року.
- Очікується оцінка впливу підвищеного видобутку на ринкові умови та ухвалення нових кроків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: businessreport.com