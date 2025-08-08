Imperial Oil запустила найбільшу в Канаді установку з виробництва відновлюваного дизеля

Іmperial Oil, афілійована компанія ExxonMobil у Канаді, завершила будівництво установки з виробництва відновлюваного дизельного пального на НПЗ Страткона (провінція Альберта). Підприємство має проєктну потужність до 20 тис. барелів на добу, що зробить його найбільшим виробником у країні. Пальне призначене для постачання клієнтам західної Канади та забезпечення власних операцій компанії у північній Альберті.
Imperial Oil — новий етап у декарбонізації важкого транспорту
Основні параметри проєкту
- Розташування: НПЗ Страткона, поблизу Едмонтона, провінція Альберта.
- Проєктна спроможність: до 20 тис. барелів/добу відновлюваного дизеля.
- Сировина: біосировина канадських агропостачальників, що підтримує внутрішню економіку.
- Пальне сумісне з наявними двигунами та придатне для експлуатації в холодному кліматі.
Цільові ринки
- Клієнти західної Канади — транспортні компанії, промисловість, комунальні служби.
- Власні виробничі активи Imperial Oil у північній Альберті, включаючи видобувні операції.
Поточні операційні результати Imperial Oil (2-й квартал 2025 року)
- Сукупний видобуток: 427 тис. барелів нафтового еквівалента на добу — найвищий показник другого кварталу за понад 30 років.
- Актив Kearl: 275 тис. барелів н.е./добу (рекорд для кварталу).
- Cold Lake: середній видобуток 145 тис. барелів/добу.
- Syncrude (частка Imperial): 77 тис. барелів/добу.
- Переробка: середньодобовий запуск НПЗ 376 тис. барелів/добу при 87% використання потужностей (зниження через позапланові простої).
Значення для ринку
- Проєкт суттєво збільшує пропозицію низьковуглецевого дизеля на внутрішньому ринку Канади.
- Використання місцевої сировини знижує логістичні витрати та залежність від імпорту.
- Покращення екологічних показників у транспорті, особливо в регіонах із холодним кліматом.
- Підтримка стратегії декарбонізації та виконання національних кліматичних зобов’язань.
Очікуваний ефект
- Скорочення викидів парникових газів у важкому транспорті.
- Посилення енергетичної незалежності західної Канади.
- Зміцнення позицій Imperial Oil на ринку альтернативних палив.
