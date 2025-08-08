Нафтові котирування під тиском тарифів і геополітики: очікується різке тижневе падіння

Світові ціни на нафту Brent і WTI демонструють значне зниження, попри зростання імпорту Китаєм і дефіцитну ситуацію на глобальному ринку. Ключовими чинниками тиску стали американські тарифи на імпорт з Індії, ризики надлишкової пропозиції та потенційна зустріч Трампа і Путіна, що може вплинути на санкційні заходи проти російської нафти.
Світовий ринок нафти: фактори тиску
- Поточні котирування: Brent — $66,39/бар., WTI — $63,79/бар., що нижче від рівня закриття у четвер.
- Тарифний чинник: США запровадили додаткове мито у 25% на весь імпорт з Індії через закупівлі російської нафти. Це може поставити під загрозу близько 3,5 млн барелів/добу у світових постачаннях.
- Геополітика: Потенційна зустріч Дональда Трампа і володимира путіна, яка може вплинути на вторинні тарифи проти Індії. Водночас дедлайн Трампа для мирної угоди між росією та Україною спливає сьогодні, що залишає ризик посилення санкцій проти москви.
«Ця зустріч важлива, оскільки вона може вплинути на вторинні тарифи щодо Індії, залежно від того, як пройдуть переговори. Водночас слід зазначити, що строк, визначений президентом Трампом для мирної угоди між росією та Україною, спливає сьогодні, і залишається ризик, що США все ж посилять санкції проти москви», — Воррен Паттерсон та Єва Мантей, ING.
Реакція Індії
- Державні нафтопереробники країни уклали угоди на постачання 22 млн барелів з неросійських джерел на найближчі місяці.
Позитивні сигнали для ринку
- Китайський імпорт у липні: +11,5% р/р до 11,2 млн барелів/добу.
- Порівняння з червнем: -5,4% від рекордних 12,14 млн барелів/добу, коли відбувалося поповнення запасів після ремонту НПЗ та вигідні закупівлі незалежними НПЗ за зниженими цінами на санкційні партії.
- OPEC+: Зняття обмежень видобутку відбувається повільніше від запланованого, що робить ринок більш дефіцитним, ніж очікувалося.
Висновки
- Попри дефіцитність ринку та зростання імпорту Китаєм, тиск тарифних рішень США та геополітичної невизначеності формує стійкі ведмежі настрої.
- Можлива втрата 3,5 млн барелів/добу через торговельні обмеження є серйозним ризиком для глобального балансу, проте наразі переважає психологічний вплив цих новин на трейдерів.
- Активна диверсифікація постачання Індією здатна частково знизити ризики, але швидкої стабілізації ринку очікувати не варто.
- Повільне зростання видобутку OPEC+ зберігатиме дефіцитність, однак цей фактор поки що не переважує вплив тарифної політики.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com