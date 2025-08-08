Низькі глобальні запаси дизпального підтримують ціни на нафту попри збільшення видобутку ОПЕК+

Низькі глобальні запаси дизпального підтримують ціни на нафту попри збільшення видобутку ОПЕК+

Низькі запаси дизельного пального у світі нівелюють тиск на зниження цін на нафту від зростання постачання ОПЕК+ і формують основу для третього поспіль року підвищених прибутків нафтопереробки. Дизель став єдиною «яскравою плямою» ринку завдяки стійкому попиту й браку сировини з високим виходом дизпального, що вже підняло Brent приблизно на 15% — до близько $68/барель від травневих мінімумів.

Фактори впливу на ринок дизельного пального

Баланс пропозиції

  • ОПЕК+ розгортає зняття обмежень на видобуток на тлі тісних запасів нафти та дистилятів; обговорюються подальші підвищення постачання.
  • Скорочення пропозиції дизеля посилюється через закриття НПЗ і масштабні ремонти; запуск великого проєкту Dangote у Нігерії на 650 тис. бар./добу не компенсував втрат потужностей.
  • Сировинні обмеження: нижчі експортні обсяги з Мексики та посилення санкцій США проти Венесуели й росії зменшують доступність середньо- та важкосірчистої нафти з вищим виходом дизеля.

Попит і запаси

  • Стійкий попит на промислове й транспортне паливо підтриманий резильєнтним виробництвом та охолодженням попиту на електроенергію через спеки у низці регіонів.
  • Запаси дистилятів у США на 1 серпня113 млн бар., що на 12% нижче п’ятирічного середнього.
  • На хабі ARA (Європа) дизельні запаси впали нижче 13 млн бар. — вперше з грудня 2023 року.

Ціни та маржі

  • Brent відновився приблизно на 15% — до ~$68/бар. від травневих мінімумів.
  • У США ф’ючерси ULSD 18 липня торгувалися з премією $40 до WTI (максимум із лютого 2024 р.); нині близько $31 проти п’ятирічного середнього $30.
  • В Європі маржа дизеля становила $21,13/бар. станом на 5 серпня щодо Brent після майже річного максимуму у $26,31 наприкінці червня.
  • В Азії маржі знизилися до ~$17/бар.мінімум за майже два місяці, віддавши більшість здобутків із середини червня.

Політика і торгівля

  • Тиск США на Китай та Індію щодо імпорту нафти з москви, а також можливе урегулювання торговельних суперечок США, здатні перекроїти потоки сировини: азійські імпортери можуть збільшити закупівлі американської нафти з нижчим виходом дизеля.
  • До врегулювання суперечок підвищені тарифи США можуть уповільнити економіку і тимчасово охолодити попит на дизель.

Логічні висновки

  • Низькі запаси + обмежена сировина з високим виходом дизеля створюють «підлогу» для цін на нафту у середині $60/бар. у короткостроковій перспективі.
  • Маржі переробки залишаються підвищеними попри розширення глобальних НПЗ, що підтримує наднормові прибутки сектору.
  • Ризики попиту (тарифи США, м’якші азійські маржі) можуть тимчасово пом’якшувати ефект дефіциту, але структурний брак дизеля наразі переважає.

Експертна думка

«Низькі запаси дизпального формують дуже міцну цінову підтримку на рівні середини $60 за барель у короткостроковій перспективі», — Наташа Канєва, керівниця стратегії глобальних товарних ринків J.P. Morgan.

«Якби я був трейдером, я б почувався дуже впевнено, відкриваючи довгі позиції в дизелі у найближчі місяці», — Том Клоза, аналітик Turner, Mason & Co.

«Торгова політика та санкції адміністрації Трампа стануть вагомим чинником посилення дефіциту на ринку», — Філіп Верлегер, енергетичний економіст.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

