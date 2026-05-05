Газ і вугілля зросли повільно, але США повернули вугіллю роль резерву для електроенергетики

У 2025 році попит на газ зріс приблизно на 1%, різко сповільнившись після 2,8% у 2024 році. Вугілля додало лише близько 0,4%, але в США його використання підскочило на 10%.

Газовий ринок

  • Попит на газ зріс приблизно на 1%, тоді як у 2024 році приріст становив 2,8%.
  • Сповільнення відбулося на тлі відносно високих цін у першій половині року.
  • Додатковий попит переважно зосередився у США, Європейському Союзі та на Близькому Сході.
  • У США та ЄС попит підтримала холодніша зимова погода.
  • На Близькому Сході швидко зросло використання газу в електроенергетиці.
  • В Азійсько-Тихоокеанському регіоні попит зростав найслабшими темпами з енергетичної кризи 2022 року.
  • Висновок: газовий ринок у 2025 році залишався чутливим до цін і погоди.
  • Різниця між 2,8% у 2024 році та близько 1% у 2025 році показує, що високі ціни швидко охолоджують попит.

Вугільний ринок

  • Попит на вугілля зріс лише приблизно на 0,4% порівняно з 2024 роком.
  • У США перехід із газу на вугілля та сильне зростання попиту на електроенергію підтримали 10% збільшення використання вугілля.
  • У Китаї попит на вугілля залишився незмінним.
  • Сильне зростання відновлюваної енергетики в Китаї знизило використання вугілля в електрогенерації.
  • У промисловості Китаю менше використання вугілля у виробництві сталі та цементу було компенсоване більшим використанням у хімічній галузі.
  • В Індії попит на вугілля для електрогенерації зменшився переважно через ранній, сильний і тривалий мусон.
  • Висновок: вугілля не повернулося до широкого глобального зростання, але лишилося аварійним інструментом для окремих ринків.
  • США показали, що за поєднання високого попиту на електроенергію та газово-вугільного перемикання спадний тренд може тимчасово розвернутися.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

