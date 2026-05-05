Газ і вугілля зросли повільно, але США повернули вугіллю роль резерву для електроенергетики

Газовий ринок
- Попит на газ зріс приблизно на 1%, тоді як у 2024 році приріст становив 2,8%.
- Сповільнення відбулося на тлі відносно високих цін у першій половині року.
- Додатковий попит переважно зосередився у США, Європейському Союзі та на Близькому Сході.
- У США та ЄС попит підтримала холодніша зимова погода.
- На Близькому Сході швидко зросло використання газу в електроенергетиці.
- В Азійсько-Тихоокеанському регіоні попит зростав найслабшими темпами з енергетичної кризи 2022 року.
- Висновок: газовий ринок у 2025 році залишався чутливим до цін і погоди.
- Різниця між 2,8% у 2024 році та близько 1% у 2025 році показує, що високі ціни швидко охолоджують попит.
Вугільний ринок
- Попит на вугілля зріс лише приблизно на 0,4% порівняно з 2024 роком.
- У США перехід із газу на вугілля та сильне зростання попиту на електроенергію підтримали 10% збільшення використання вугілля.
- У Китаї попит на вугілля залишився незмінним.
- Сильне зростання відновлюваної енергетики в Китаї знизило використання вугілля в електрогенерації.
- У промисловості Китаю менше використання вугілля у виробництві сталі та цементу було компенсоване більшим використанням у хімічній галузі.
- В Індії попит на вугілля для електрогенерації зменшився переважно через ранній, сильний і тривалий мусон.
- Висновок: вугілля не повернулося до широкого глобального зростання, але лишилося аварійним інструментом для окремих ринків.
- США показали, що за поєднання високого попиту на електроенергію та газово-вугільного перемикання спадний тренд може тимчасово розвернутися.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026