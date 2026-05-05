Сонячна генерація встановила історичний рекорд: 600 ТВт·год приросту за один рік

У 2025 році приріст виробництва з відновлюваних джерел та атомної енергетики перевищив загальне зростання постачання електроенергії. Сонячна фотоелектрика додала 600 ТВт·год і сама покрила близько 70% приросту електрогенерації.

Генерація електроенергії

  • Приріст сонячної фотоелектрики становив 600 ТВт·год.
  • Це найбільше річне збільшення виробництва електроенергії з будь-якого джерела за один рік, якщо не враховувати періоди відновлення після криз.
  • Сонячна фотоелектрика сама забезпечила близько 70% приросту електрогенерації.
  • Відновлювані джерела разом майже зрівнялися із загальною світовою генерацією з вугілля.
  • У Європейському Союзі частка сонячної та вітрової генерації досягла 30% і вперше перевищила частку викопного палива.
  • Глобальна генерація з природного газу та атомної енергетики також продовжила зростати.
  • Висновок: електроенергетика швидше за інші сегменти демонструє зміну балансу сил.
  • Коли один лише сонячний сегмент покриває близько 70% приросту генерації, викопне паливо втрачає монополію на масштабування електропостачання.

Нові потужності

  • Світові додавання відновлюваних потужностей досягли рекордних 800 ГВт.
  • Сонячна енергетика забезпечила 75% цих доданих потужностей.
  • Батарейні накопичувачі стали найшвидше зростаючою енергетичною технологією.
  • Додавання батарейних потужностей зросло приблизно на 40% і досягло майже 110 ГВт.
  • Це більше, ніж найвищі в історії річні додавання потужностей природного газу.
  • У 2025 році також почалося будівництво понад 12 ГВт атомних потужностей.
  • Висновок: майбутня енергосистема формується не лише генерацією, а й накопиченням.
  • Рекорд у 800 ГВт відновлюваних потужностей і майже 110 ГВт батарей показує, що ринок будує не окремі станції, а нову інфраструктуру гнучкості.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026

Автор:

(Всего статей: 2793)

Директор НТЦ «Психея»

