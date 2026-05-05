Сонячна генерація встановила історичний рекорд: 600 ТВт·год приросту за один рік

Генерація електроенергії
- Приріст сонячної фотоелектрики становив 600 ТВт·год.
- Це найбільше річне збільшення виробництва електроенергії з будь-якого джерела за один рік, якщо не враховувати періоди відновлення після криз.
- Сонячна фотоелектрика сама забезпечила близько 70% приросту електрогенерації.
- Відновлювані джерела разом майже зрівнялися із загальною світовою генерацією з вугілля.
- У Європейському Союзі частка сонячної та вітрової генерації досягла 30% і вперше перевищила частку викопного палива.
- Глобальна генерація з природного газу та атомної енергетики також продовжила зростати.
- Висновок: електроенергетика швидше за інші сегменти демонструє зміну балансу сил.
- Коли один лише сонячний сегмент покриває близько 70% приросту генерації, викопне паливо втрачає монополію на масштабування електропостачання.
Нові потужності
- Світові додавання відновлюваних потужностей досягли рекордних 800 ГВт.
- Сонячна енергетика забезпечила 75% цих доданих потужностей.
- Батарейні накопичувачі стали найшвидше зростаючою енергетичною технологією.
- Додавання батарейних потужностей зросло приблизно на 40% і досягло майже 110 ГВт.
- Це більше, ніж найвищі в історії річні додавання потужностей природного газу.
- У 2025 році також почалося будівництво понад 12 ГВт атомних потужностей.
- Висновок: майбутня енергосистема формується не лише генерацією, а й накопиченням.
- Рекорд у 800 ГВт відновлюваних потужностей і майже 110 ГВт батарей показує, що ринок будує не окремі станції, а нову інфраструктуру гнучкості.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026