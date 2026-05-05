Попит на нафту у 2025 році зріс лише на 0,7%: електромобілі стримують дорожній сегмент

Динаміка нафтового попиту
- Попит на нафту зріс на 0,65 млн барелів на добу, або на 0,7%.
- У 2024 році приріст становив 0,75 млн барелів на добу.
- Середній щорічний приріст у 2010–2019 роках дорівнював 1,4 млн барелів на добу.
- Висновок: нафтовий ринок зростає, але вже не демонструє колишньої інерції.
- Приріст 2025 року більш ніж удвічі нижчий за середній щорічний показник 2010–2019 років.
Причини сповільнення
- Головним чинником стало слабше зростання попиту на нафтохімічну сировину, особливо в Китаї.
- Зростання парку електромобілів стримувало попит на нафту в дорожньому транспорті.
- Продажі електромобілів зросли більш ніж на 20% і перевищили 20 млн одиниць.
- Електромобілі становили близько чверті продажів нових автомобілів у 2025 році.
- Висновок: паливний ринок входить у фазу, де транспортний попит на нафту дедалі більше залежить від темпів електрифікації.
- Коли кожен четвертий новий автомобіль є електричним, традиційне моторне пальне стикається зі структурним обмеженням зростання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026