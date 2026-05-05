Попит на нафту у 2025 році зріс лише на 0,7%: електромобілі стримують дорожній сегмент

Обновлено: Май 05, 2026.

Світовий попит на нафту у 2025 році збільшився на 0,65 млн барелів на добу, або на 0,7%. Це нижче не лише за історичні темпи 2010–2019 років, а й за вже стримане зростання 2024 року.

Динаміка нафтового попиту

  • Попит на нафту зріс на 0,65 млн барелів на добу, або на 0,7%.
  • У 2024 році приріст становив 0,75 млн барелів на добу.
  • Середній щорічний приріст у 2010–2019 роках дорівнював 1,4 млн барелів на добу.
  • Висновок: нафтовий ринок зростає, але вже не демонструє колишньої інерції.
  • Приріст 2025 року більш ніж удвічі нижчий за середній щорічний показник 2010–2019 років.

Причини сповільнення

  • Головним чинником стало слабше зростання попиту на нафтохімічну сировину, особливо в Китаї.
  • Зростання парку електромобілів стримувало попит на нафту в дорожньому транспорті.
  • Продажі електромобілів зросли більш ніж на 20% і перевищили 20 млн одиниць.
  • Електромобілі становили близько чверті продажів нових автомобілів у 2025 році.
  • Висновок: паливний ринок входить у фазу, де транспортний попит на нафту дедалі більше залежить від темпів електрифікації.
  • Коли кожен четвертий новий автомобіль є електричним, традиційне моторне пальне стикається зі структурним обмеженням зростання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

