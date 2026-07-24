Аналітики попереджають: нафтопродукти дорожчають швидше за саму нафту

Подорожчання нафти до рівнів біля $100 за барель не повністю відображає силу енергетичного шоку. За оцінками Mizuho, витрати на доставку можуть зрости з $10–12 до $15–20 за барель, а дизель з урахуванням сировини й маржі фактично оцінюється більш ніж у $180 за барель.

Ключовий ризик для бензинів і дизпального переходить від ціни сирої нафти до маржі переробки, страхування та фрахту

Business Insider повідомив, що за останній місяць ціни на нафту зросли більш ніж на 30% і перевищували $100 за барель на тлі поновлення бойових дій між США та Іраном. Водночас джерело наголошує: дорожчає не лише сира нафта. Витрати на перевезення та переробку зростають швидше, що може підштовхувати ціни на дизель, авіапальне й бензин.

Голова макростратегії Mizuho в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Вішну Варатхан зазначив, що сам по собі спотовий індикатор сирої нафти може виглядати «оманливо м’яким». За оцінкою Mizuho, витрати на доставку можуть зрости з приблизно $10–12 за барель до $15–20 за барель через фрахт, страхування та складнішу логістику.

Найбільший тиск, за матеріалом, формується не в сирій нафті, а у готових видах пального. Mizuho оцінює дизель більш ніж у $180 за барель з урахуванням поточних цін на нафту та маржі переробки. Це вдвічі вище приблизно $93 на початку року. Окремо премія переробки для дизелю, за оцінкою Mizuho, майже потроїлася і перевищила $80 за барель.

Аналітики ING, яких цитує Business Insider, також вказали на стиснення постачання дизпального. У матеріалі зазначено, що напруження поширюється і на бензин, дизель та авіапальне, які стає складніше знайти. Для європейських імпортерів така структура витрат означає, що навіть стабілізація Brent не гарантує швидкого здешевлення готових нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Business Insider.