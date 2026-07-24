Танкер із 500 тис. барелів нафтопродуктів змінив маршрут через загрозу в Червоному морі

Танкер Torm Innovation, який перевозить нафту з Саудівської Аравії до Японії, вирушив через Суецький канал і навколо Африки замість проходу через Баб-ель-Мандебську протоку. Обхід небезпечної ділянки може подовжити доставку на 30 днів і збільшити витрати на фрахт, пальне та страхування.

Загроза біля Баб-ель-Мандеба змушує перевізників повертатися до довгих маршрутів

24 липня судноплавна компанія Torm повідомила, що її танкер Torm Innovation прямуватиме до Азії через Суецький канал, а потім навколо мису Доброї Надії. Рішення ухвалили після заяв єменських хуситів про морську блокаду Саудівської Аравії та атак на судна поблизу південної частини Червоного моря.

Танкер завантажив у саудівському порту Янбу приблизно 500 тис. барелів нафти й прямував до Японії. Станом на 24 липня судно перебувало в північній частині Червоного моря, а його системи ідентифікації вказували Суецький канал як наступний пункт маршруту.

За оцінкою, наведеною Reuters, неможливість пройти через Баб-ель-Мандеб додає до рейсу в Азію близько 30 днів. Протока є виходом із Червоного моря до Аденської затоки та важливим маршрутом для саудівської нафти й нафтопродуктів після обмеження руху через Ормуз.

Суецький канал ще не відновив довоєнні обсяги

Torm припинила регулярні переходи через південну частину Червоного моря ще в січні 2024 року. Влітку 2026 року компанія дозволила лише кілька рейсів після окремої оцінки ризиків для кожного судна.

За даними Адміністрації Суецького каналу, попередні атаки хуситів спричинили скорочення обсягів перевезень через канал більш ніж на 50% порівняно з 2023 роком. У 2025 році показник упав до найнижчого рівня щонайменше за 50 років.

«З огляду на безпекову ситуацію судно прямує через Суецький канал і навколо мису до Азії. Безпека екіпажу залишається нашим найвищим пріоритетом», — заявив представник Torm.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.