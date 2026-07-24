Танкер із 500 тис. барелів нафтопродуктів змінив маршрут через загрозу в Червоному морі

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Танкер із 500 тис. барелів нафтопродуктів змінив маршрут через загрозу в Червоному морі

Танкер Torm Innovation, який перевозить нафту з Саудівської Аравії до Японії, вирушив через Суецький канал і навколо Африки замість проходу через Баб-ель-Мандебську протоку. Обхід небезпечної ділянки може подовжити доставку на 30 днів і збільшити витрати на фрахт, пальне та страхування.

Загроза біля Баб-ель-Мандеба змушує перевізників повертатися до довгих маршрутів

24 липня судноплавна компанія Torm повідомила, що її танкер Torm Innovation прямуватиме до Азії через Суецький канал, а потім навколо мису Доброї Надії. Рішення ухвалили після заяв єменських хуситів про морську блокаду Саудівської Аравії та атак на судна поблизу південної частини Червоного моря.

Танкер завантажив у саудівському порту Янбу приблизно 500 тис. барелів нафти й прямував до Японії. Станом на 24 липня судно перебувало в північній частині Червоного моря, а його системи ідентифікації вказували Суецький канал як наступний пункт маршруту.

За оцінкою, наведеною Reuters, неможливість пройти через Баб-ель-Мандеб додає до рейсу в Азію близько 30 днів. Протока є виходом із Червоного моря до Аденської затоки та важливим маршрутом для саудівської нафти й нафтопродуктів після обмеження руху через Ормуз.

Суецький канал ще не відновив довоєнні обсяги

Torm припинила регулярні переходи через південну частину Червоного моря ще в січні 2024 року. Влітку 2026 року компанія дозволила лише кілька рейсів після окремої оцінки ризиків для кожного судна.

За даними Адміністрації Суецького каналу, попередні атаки хуситів спричинили скорочення обсягів перевезень через канал більш ніж на 50% порівняно з 2023 роком. У 2025 році показник упав до найнижчого рівня щонайменше за 50 років.

«З огляду на безпекову ситуацію судно прямує через Суецький канал і навколо мису до Азії. Безпека екіпажу залишається нашим найвищим пріоритетом», — заявив представник Torm.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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