Японія закрила серпневу потребу в нафті без додаткового використання резервів

Reuters 24 липня повідомив, що Японія забезпечила альтернативні постачання нафти на серпень в обсязі, еквівалентному 100% середньомісячного споживання минулого року. Міністерство не планує додаткових вивільнень запасів у липні, а резерви станом на 21 липня дорівнювали 203 дням споживання.

Японська відповідь на кризу показує роль диверсифікації сировини та адаптації НПЗ до ширшої корзини нафти

Міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава заявив 24 липня, що країна йде за графіком із забезпечення серпневих постачань нафти в обсязі близько 100% середньомісячного споживання минулого року. Аналогічний рівень забезпечення, за його словами, було досягнуто і в липні.

За повідомленням Reuters, Японія залучає нафту з Азійсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Центральної Азії та Африки, а також із Близького Сходу та США. Це відбувається на тлі загроз енергетичним перевезенням через Баб-ель-Мандеб і Ормузьку протоку.

Міністерство заявило, що не планує додаткових вивільнень нафтових запасів у липні після відсутності нових вивільнень у травні та червні. Станом на 21 липня Японія мала нафтові резерви, еквівалентні 203 дням споживання.

Окремо міністерство створило робочу групу для посилення стійкості енергетичного постачання після того, як криза навколо Ірану виявила вразливість морських маршрутів. Група розглядатиме диверсифікацію джерел нафти, адаптацію НПЗ до ширшого набору сировини та перегляд системи національних нафтових резервів.

«Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити стабільне енергопостачання, мінімізуючи використання національних нафтових резервів», — заявив міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.