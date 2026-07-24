Японія закрила серпневу потребу в нафті без додаткового використання резервів

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Японія закрила серпневу потребу в нафті без додаткового використання резервів

Reuters 24 липня повідомив, що Японія забезпечила альтернативні постачання нафти на серпень в обсязі, еквівалентному 100% середньомісячного споживання минулого року. Міністерство не планує додаткових вивільнень запасів у липні, а резерви станом на 21 липня дорівнювали 203 дням споживання.

Японська відповідь на кризу показує роль диверсифікації сировини та адаптації НПЗ до ширшої корзини нафти

Міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава заявив 24 липня, що країна йде за графіком із забезпечення серпневих постачань нафти в обсязі близько 100% середньомісячного споживання минулого року. Аналогічний рівень забезпечення, за його словами, було досягнуто і в липні.

За повідомленням Reuters, Японія залучає нафту з Азійсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Центральної Азії та Африки, а також із Близького Сходу та США. Це відбувається на тлі загроз енергетичним перевезенням через Баб-ель-Мандеб і Ормузьку протоку.

Міністерство заявило, що не планує додаткових вивільнень нафтових запасів у липні після відсутності нових вивільнень у травні та червні. Станом на 21 липня Японія мала нафтові резерви, еквівалентні 203 дням споживання.

Окремо міністерство створило робочу групу для посилення стійкості енергетичного постачання після того, як криза навколо Ірану виявила вразливість морських маршрутів. Група розглядатиме диверсифікацію джерел нафти, адаптацію НПЗ до ширшого набору сировини та перегляд системи національних нафтових резервів.

«Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити стабільне енергопостачання, мінімізуючи використання національних нафтових резервів», — заявив міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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